Scuolafutura, due studenti del Polo Liceale Ovidio sul podio

Sulmona, 21 maggio- Si è conclusa #Scuolafutura la prima maratona on line della scuola italiana all’insegna dell’innovazione organizzata dal Ministero dell’Istruzione con il patrocinio della Rappresentanza Europea in Italia. Per tre giorni, in 72 ore, la sfida ha coinvolto 250 studenti e studentesse di 41 scuole provenienti da 60 città italiane, suddivisi in 27 squadre.

I ragazzi hanno partecipato a due hackathon distinti: Junion hack (scuole secondarie di primo grado) e Senior hack (scuole secondarie di secondo grado). Per la Provincia dell’Aquila ha partecipato la città di Sulmona rappresentata da quattro studenti del Polo Liceale OVIDIO, tra questi, ben due sono saliti sul podio dei vincitori.

Al primo posto si è classificato il team di Emilia Verlingieri che frequenta il 4F del Liceo delle Scienze Umane “Giambattista Vico” e, al terzo posto, il team di Daniel Ciampa, studente del 4B del Liceo Classico OVIDIO.

I ragazzi selezionati parteciperanno ad una nuova competizione prestigiosa, la DIGITAL ACCELERATION WEEK, una nuova gara di idee riservata alle eccellenze; riceveranno un dispositivo elettronico personalizzato per poter perfezionare e rendere attuabili i progetti elaborati nell’ambito dei vari gruppi di lavoro; entreranno a far parte di una DIGITAL COMMUNITY dedicata a #scuolafutura.

“Ringrazio i quattro studenti partecipanti alla maratona on line- ha spiegato la Dirigente Caterina Fantauzzi– e il Prof. Riccardo Pagliaro che li ha seguiti e preparati, mi congratulo con tutti, in particolare con Emilia Verlingieri e Daniel Ciampa per i risultati raggiunti in questa difficile competizione”