Scuola, Speranza: mascherine sopra i 6 anni e controlli medici

Sulla vicenda della riapertura delle scuole a Settembre di cui si parla tanto in questi giorni oggi interviene il Ministro della Salute Roberto Speranza in una intervista al Messaggero” Per noi la riapertura delle scuole è fondamentale, ma in piena sicurezza. Abbiamo fatto un primo passo importante con l’accordo sulle linee guida con Regioni, Province e Comuni, guai a immaginare divisioni du un tema che interessa milioni di famiglie”.. “Oggi è in vigore un Dpcm che prevede l’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso e aperti al pubblico, dai sei anni in su. Due settimane prima dell’inizio delle lezioni valuteremo la situazione con il Cts, studieremo i numeri dell’epidemia. E pèotremo pensare anche a provvedimenti differenti da regione a regione”. Sui tamponi ai dipendenti: “Stiamo lavorando su due idee del Cts: test sierologici al personale prima della riapertura; tamponi molecolari a campione durante l’anno scolastico“, fa sapere. “Bisogna recuperare ciò che di buono c’era in passato e si è perso negli anni Novanta: un rapporto sistemico tra le scuole e i dipartimenti di prevenzione delle Asl. Scuola e sanità devono lavorare insieme”