Scuola: rapporto nuovo fra il ‘Fermi’ e le famiglie a Sulmona

Sulmona, 12 gennaio- – “Il Polo Scientifico tecnologico “Fermi” si presenta alle famiglie del territorio, in questo anno critico e disagiato, attraverso una formula rinnovata, ma efficace, che continui a tenerci in contatto con chi ci segue ed è interessato ad i nostri Istituti.Un live streaming sul canale YouTube istituzionale della scuola per illustrare la nostra offerta formativa, i nostri indirizzi di studio, i nostri principali obiettivi, in un’ottica di grande apertura al pluriprospettivismo, alla trasversalità dei saperi ed allo loro attualizzazione, sempre più convinti, come recita un nostro motto, che “la Scuola è mondo”