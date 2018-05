Scuola: lo SNALS- Confsal si afferma in Abruzzo

A L’Aquila e Pescara il sindacato autonomo della scuola fa il pieno di voti. Per Maria Rosaria Lupi (L’Aquila) ” La nostra lista ha confermato, anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, di essere il sindacato della scuola più rappresentativo nella provincia dell’Aquila avendo ottenuto il 35,8 % dei consensi: 1866 voti e 59 RSU elette”.

Sulmona, 5 maggio– Lo SNALS- Confsal si conferma in regione uno dei primi sindacati del comparto Scuola, almeno stando ai numeri conseguiti nel corso delle Elezioni delle RSU tenutesi gli scorsi 17, 18 e 19 aprile. A fare la parte del leone per la sigla sindacale autonoma, molto diffusa nel personale scolastico, sono state, in particolare, la provincia dell’Aquila e Pescara.

E la soddisfazione si coglie tutta nelle parole del segretario regionale Carlo Frascari:” Il risultato delle votazioni per il rinnovo delle RSU nelle scuole abruzzesi” conferma l’ex dirigente scolastico, “ è motivo di soddisfazione per lo SNALS-Confsal. Registriamo importanti consensi soprattutto nelle province di L’Aquila e Pescara che confermano la presenza costante del sindacato tra il personale della scuola. Perciò”, conclude Frascari” voglio rivolgere un grazie sentito a tutti coloro che ci hanno espresso la loro fiducia e, a tutti i lavoratori della scuola, vogliamo ribadire che continueremo a garantire loro il nostro impegno in difesa dei loro diritti e della qualità dell’istruzione in Abruzzo, nello spirito dell’autonomia che ci ha sempre guidato”.

Si diceva della grande affermazione ottenuta nei seggi delle scuole della provincia aquilana. Un dato inconfutabile che fa davvero felice anche la segretaria provinciale Maria Rosaria Lupi. “ Nelle elezioni per il rinnovo della RSU Scuola” aggiunge la delegata alla segreteria dell’Aquila”, la Lista SNALS-Confsal ha confermato, anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, di essere il sindacato della scuola più rappresentativo nella provincia dell’Aquila avendo ottenuto il 35,8 % dei consensi: 1866 voti e 59 RSU elette.

L’ottimo risultato elettorale ottenuto dai candidati dello SNALS in tutte le scuole della provincia conferma la forza della struttura che opera nell’interesse dei lavoratori della scuola con il lavoro infaticabile della segreteria provinciale e di tutto lo staff. Anche in queste elezioni, come già nel 2012 e nel 2015, il successo dello SNALS nei confronti delle altre sigle sindacali é stato netto. Sono stati presi 226 voti 8n più rispetto al risultato del 2015 ed é stata superata di ben 689 voti la sigla sindacale posizionatasi al 2 ^ posto.

Per questo” conclude Maria Rosaria Lupi”, voglio rivolgere un sincero ringraziamento ai candidati alle RSU elette, ai membri delle commissioni elettorali dei seggi e a tutti coloro che, con il loro consenso, continuano ad esprimere fiducia nell’organizzazione sindacale SNALS-Confsal, primo sindacato della scuola nella provincia dell’Aquila” .

Soddisfazione anche nella segreteria provinciale di Pescara. “ Con la comunicazione all’ Aran dei risultati definitivi”, aggiunge Pamela Nardicchia, al vertice della delegazione pescarese”, si chiudono le operazioni relative alle recenti votazioni per il rinnovo delle RSU nelle scuole della Provincia di Pescara.

Lo Snals Confsal di Pescara passa dal terzo posto conquistato all’ indomani delle votazioni del 2015, al secondo posto di questa tornata elettorale con 1001 voti e 29 seggi acquisiti Un grande motivo di soddisfazione per il risultato raggiunto ed uno stimolo in più per continuare a tutelare i diritti dei lavoratori della scuola cercando di rappresentare, per loro, un sempre più valido punto di riferimento. L’occasione” conclude la Nardicchia, “ é per ringraziare tutti i candidati ed elettori che hanno consentito di raggiungere questo importante risultato”.(h. 13,00)

