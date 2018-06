Scuola di sci e l’eterno dilemma tra Roccaraso e Cortina

Sulmona, 13 giugno– Conferenza questa mattina al Gran Caffè Letterario di Sulmona, avente come tema la nascita della prima scuola Sci nazionale, la quale viene fondata a Roccaraso incantevole meta turistica Abruzzese annoverata fra le più belle stazioni sciistiche invernali italiane. Ugo del Castello cittadino di Roccaraso ed appassionato di sci, uno degli sport invernali per eccellenza, ha ripercorso le molteplici tappe riguardanti la storica fondazione della prima scuola italiana di sci fondata proprio nella cittadina Abruzzese nel lontano 1931; inoltre Ugo Del Castello ha ripercorso la famosa diatriba fra Roccaraso e Cortina D’Ampezzo altro gioiello italiano, altra meta turistica invernale prestigiosa, avente come tema su chi delle due rinomate stazioni sciistiche invernali italiane avesse la scuole più antica per creazione. Ugo Del Castello rompendo ogni indugio, senza alcun dubbio di sorta, grazie ad una minuziosa documentazione ha asserito che, la prima scuola italiana sci per antichità, è quella fondata per l’appunto a Roccaraso creata inoltre proprio da cittadini Cortinesi i quali, giunsero nella località abruzzese , ed ivi fondarono la scuola. All’inizio di quest’anno sia il Corriere delle Alpi sia il Centro, nostro quotidiano Abruzzese, pubblicheranno articoli riguardanti la disputa fra Roccaraso e Cortina D’Ampezzo avente come tema su chi delle due località avesse la scuola più arcaica; da questo se così possiamo definirlo duello sulle nevi ne è uscita vincitrice Roccaraso.

Anche la RAI nel corso della trasmissione televisiva Mezzogiorno Italia del 27 gennaio 2018, ed in quella radiofonica I Provinciali del 18 gennaio 2018, vedranno essere protagonista indiscussa la disputa fra Roccaraso e Cortina D’Ampezzo che inizia ad interessare innumerevoli persone. Altro avvenimento degno di nota rimembrato e narrato da Ugo Del Castello consta della presenza a Roccaraso dell’atleta Gualtiero Petrucci, nativo dell’Abetone, il quale nel lontano 1929 sarà invitato proprio a Roccaraso per prendere parte in qualità di concorrente in gara ad una gara di sci invernale di sci alpino a slalom, prima tipologia di gara avvenuta in Italia, alla quale parteciperanno anche alcuni cittadini Cortinesi. Gualtiero Petrucci vinse sia lo slalom, sia la discesa, pronunciando la seguente affermazione: “passo in mezzo alle piante, passerò bene anche in mezzo a delle bandiere”.Senza ombra di dubbio Ugo del Castello ha asserito che lo Sci Alpino italiano ha avuto come culla di nascita Roccaraso nell’anno 1929, iniziando un percorso davvero entusiasmante coinvolgendo ed appassionando molte persone

L’auspicio del signor Ugo Del Castello è quello che si raggiunga e consegua un incantevole gemellaggio fra Roccaraso, Cortina D’Ampezzo e l’Abetone, considerate una fondamentale trilogia ed un piedritto importantissimo dello sci nazionale ed internazionale italiano. Il gemellaggio auspicato da Ugo Del Castello ha la motivazione sia che, a fondare la scuola a Roccaraso, furono proprio alcuni cittadini Cortinesi, giunti in Abruzzo con la finalità di insegnare la disciplina dello sci, sia della peculiarità che nella prima gara avutasi per l’appunto a Roccaraso nel lontano 1929 vi partecipò l’Abetonese Gualtiero Petrucci. Nella cittadina di Roccaraso nell’abitazione attualmente di proprietà della famiglia Silvestri e Metta, in Via G. Marcone, è stata collocata una targa in bronzo recante la seguente iscrizione lapidea: nell’anno 1931, in questo locale, i maestri di sci Cortinesi Ferdinando, Renato Valle, e Paolo Pompanin fondarono la SCUOLA TECNICA DI SCI. Unica all’epoca riconosciuta dalla federazione Italiana dello Sci. I fondi occorrenti per la realizzazione della targa sono stati raccolti dai cittadini di Roccaraso.Una conferenza davvero emozionante quella vissuta oggi che credo dia lustro non soltanto alla cittadina di Roccaraso ma all’intera Regione Abruzzo, forte e gentile come tradizione regionale vuole. I primati di Roccaraso difatti sono l’orgoglio ed il prestigio dell’intero Abruzzo. (h. 18,30)

Andrea Pantaleo