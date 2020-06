Scuola: Boccia, su linee guida e’ questione di ore

– Sulle linee guida per la riaperture della scuola “e’ questione di ore”, “siamo alle battute finali”: cosi’ Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenuto ad “Agora'” su Rai3. “Oggi ci sara’ un incontro Stato-Regioni sulle linee guida, siamo alle battute finali. Ieri c’e’ stata una riunione di coordinamento con me e il ministro Speranza, oggi altra riunione e vedremo se nel pomeriggio ci sono le condizioni per chiuderle. E’ questione di ore”, ha detto. “Vogliamo cogliere i tanti contributi costruttivi che ci hanno dato le Regioni”, ha aggiunto Boccia. Sulle critiche alle linee guida, accusate di essere troppo generiche, il ministro ha precisato: “Siamo vicini ai dirigenti scolastici perche’ nessuno puo’ assumersi responsabilita’ piu’ grandi di loro. Li voglio rassicurare. Autonomia si’ ma bisogna mettere sul tavolo risorse adeguate e dare certezze su spazi, utilizzo dei dispositivi di distanziamento. E’ bene esser chiari, io credo che verra’ fatta chiarezza. Con Bonaccini troveremo soluzioni adeguate”, ha concluso Boccia.