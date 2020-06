Scuola: Azzolina, Francia non ha fatto esami Stato. Noi si

-Decidere la riapertura in Italia delle scuole a giugno, anche per pochi giorni, non e’ stato possibile perche’ “a maggio avevamo ancora 500 morti al giorno, c’erano documenti molto pesanti che parlavano di aumento dei contagi in caso di rientro degli studenti in classe”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a ’24 Mattino’ su Radio 24. “La Francia ha riaperto? Si’ ma solo il 20% degli studenti e’ ritornato a scuola su base volontaria, il punto e’ la quantita’ di chi torna a frequentare, quasi tutte le famiglie non hanno voluto mandarci i loro figli. Il risultato e’ che gli esami di Stato in Francia non li hanno fatto, hanno fatto la media dei voti. Noi, invece, abbiamo riportato mezzo milione di studenti in classe. Oggi ricevo lettere di docenti e di studenti emozionati di averli svolti, anche se ricordo che qualcuno mi accuso’ di omicidio colposo”, ha detto la ministra.