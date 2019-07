Scoccia (Udc) su lavori V^ Commissione Consiglio regionale

Sulmona, 30 luglio- “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della risoluzione di oggi in V^ Commissione Sanità della Regione Abruzzo presentata da me come prima firmataria e Antoniettà La Porta, che impegna il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì a classificare come DEA di 1°Livello l’ospedale di Sulmona. Abbiamo ritenuto necessario agire con lo strumento più veloce a disposizione del Consiglio per rispondere alle istanze del territorio, ribadite nella giornata di ieri nella Commissione Speciale “Politiche Sanitarie” del Comune di Sulmona”.Lo dice la Consigliera regionale Marianna Scoccia (Udc) commentando i lavori della V^ Commissione del Consiglio regionale

“L’atto è stato votato a maggioranza in maniera trasversale.L’impegno- spiega una nota– è quello di equiparare la sanità del Centro Abruzzo a quella del resto della regione. Il percorso dovrà essere portato avanti dall’Assessore Verì che dovrà calare l’indirizzo dato da questa risoluzione nel Piano di riordino della rete ospedaliera. Dopo l’atto approvato per la richiesta di deroga per il Punto nascite, questo rappresenta un ulteriore indirizzo formale a salvaguardia dell’ospedale di Sulmona” (h. 20,00)