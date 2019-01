Scoccia (Udc), garante per il Centro Abruzzo in Consiglio regionale

Continuiamo il nostro cammino per conoscere piu’ da vicino i candidati del nostro territorio ( e non solo) impegnati nella prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Ieri sera è stata la volta di Marianna Scoccia( sindaco di Prezza) e Andrea Liberatore( Consigliere comunale di Castel di Sangro) entrambi candidati nella lista dell’Udc.Tanta gente alla manifestazione proveniente da tutto l’Abruzzo ma anche il Segretario Nazionale Lorenzo Cesa,il Segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio, Consiglieri e Assessori comunali, amici e simpatizzanti. Ma al di là del classico copione di queste manifestazioni anche tante polemiche vecchie e.. nuove, veleni e ironie, destinate ad infiammare il dibattito politico delle prossime settimane

Sulmona, 20 gennaio-Il sindaco di Prezza, comune della provincia dell’Aquila, è nella lista Udc-Dc-Idea. Si tratta di Marianna Scoccia che ieri sera è stata presentata dal Segretario nazionale dell’Unione di centro, Lorenzo Cesa come candidata al Consiglio regionale, insieme al suo alleato, il Consigliere comunale di Castel Di Sangro, Andrea Liberatore.

In moltissimi, e da tutto l’Abruzzo, sono accorsi all’Hotel Meeting di Sulmona per ascoltare il programma elettorale dei due candidati. Ma la serata non è stata dedicata esclusivamente alla presentazione del programma della lista, infatti sono stati svelati anche i dettagli che hanno portato al ritorno sulla scena politica dell’UDC e alla costruzione del nuovo progetto politico Udc-Dc-Idea in vista delle consultazioni regionali del 10 febbraio.

Per l’europarlamentare, l’on. Lorenzo Cesa, lo scopo del raggruppamento è quello di “Sostenere Marsilio per far vincere il centrodestra.” Il segretario dell’UDC infatti sta portando avanti la sua campagna elettorale per la coalizione anche fuori regione: “Lo sto facendo in Abruzzo e lo farò la prossima settimana in Sardegna. Il mio obiettivo è far vincere il centrodestra e non accettare ricatti da nessuno.”

Intanto, i suoi due candidati al Consiglio della regione, sono pronti alla sfida che li attende e non hanno pochi punti da aggiungere alla coalizione del centrodestra per raggiungere il traguardo delle prime consultazioni del 2019.

Lei, ha ricoperto il ruolo di Consigliere comunale ad Avezzano all’età di 25 anni, ed è già stata Assessore alla provincia dell’Aquila. E’ da sempre stata una sostenitrice della destra, sin da quando, a sedici anni, militava in Alleanza Nazionale. Sarà anche per questo che Marianna Scoccia ha accettato senza esitare, la proposta che le è arrivata dal Segretario Nazionale dell’UDC: “Due mesi fa mi è stato chiesto dall’on. Lorenzo Cesa di dare disponibilità ad un progetto per la nostra regione, un progetto che potesse dare ascolto alle esigenze degli abitanti del nostro territorio, che probabilmente non sono state ascoltate dalle passate amministrazioni. Un progetto che, in realtà, il nostro gruppo ha sempre posto in primo piano, soprattutto con un’azione forte e determinante.”

Lui, Andrea Liberatore, è Consigliere al Comune di Caste Di Sangro ed è già stato Assessore alle Politiche Sociali, e consigliere nel secondo quinquennio amministrativo del 2010-2015. Ha simpatizzato fin da giovane con il Centro Cristiano Democratico di Pierferdinando Casini: “ Io sono di Castel Di Sangro ma vivo a Sulmona e ho l’impressione sempre più precisa che Castel di Sangro e la Valle Peligna debbano fare squadra per difendere alcuni servizi essenziali e per rappresentare alcune problematiche che viviamo.”

Per i candidati e lo stesso segretario, l’on. Cesa, le priorità del territorio sono molte ma in cima all’elenco c’è una sola proposta quella della concretezza: “Non è più il tempo delle chiacchiere e delle promesse. Poche promesse ma tanti fatti. Occuparsi del rilancio delle aree interne, c’è il problema della viabilità, non ammainare la bandiera della sanità, perché chiudere un ospedale, chiudere una caserma, chiudere un tribunale non è un fatto positivo e dobbiamo difendere questi servizi soprattutto nei territori interni”

Non c’era solo Lorenzo Cesa a sostenere la candidatura dei due personaggi politici, ma anche l’ex consigliere provinciale Amedeo Fusco, due storici esponenti del Psi, Domenico Taglieri e Armando Sinibaldi, il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso e il Segretario Regionale Udc Enrico Di Giuseppantonio.

Solo alla fine il Sindaco di Prezza, ha risposto alle critiche che in tanti hanno avanzato contro di lei e il suo partito nelle ultime settimane: “Se oggi i vertici nazionali hanno deciso di presentare le liste cosi come sono state fatte, io credo che questo sta nella libertà e nell’autonomia politica di un partito. Ma la verità è che sulla mia persona è stato posto un veto che non è politico, un veto dettato dall’invidia, dalla gelosia, dalla rabbia, dalla paura.” E rivolgendosi al marito: “Credo che Andrea abbia voluto ricambiare il gesto che io ho compiuto cinque anni fa, dimettendomi da Assessore provinciale per seguirlo nella sua campagna elettorale. Io ho una mia storia politica e il mio manifesto elettorale è l’azione politica che ho messo in atto con grande risultati per il paese che amministro. Mi caratterizzano capacità, determinazione e voglia di fare e mi dispiace che hanno cercato di colpirci sotto tutti punti di vista. Noi lavoreremo perché l’ospedale si riempia di contenuti. Lavoreremo per difendere il nostro tribunale e quel finanziamento di 400 mila euro che è stato dato dalla Regione, in favore del progetto Capograssi, difenderemo il nostro territorio dalla centrale Snam e dal metanodotto e abbiamo già dimostrato la nostra posizione con gli atti. Lavoreremo per riequilibrare anche i fondi strutturali per le zone in difficoltà e in collaborazione con l’Alto Sangro, che è fondamentale perché è il motore del turismo del nostro territorio e la creazione di aree funzionali. Perché abbiamo bisogno di creare delle aree funzionali con i servizi essenziali e le infrastrutture necessarie.”

Manuela Susi