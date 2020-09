Scoccia alla Verì “Ma che politica è questa? A Sulmona le promesse non servono piu'”

Tanti annunci e poche certezze e qualche sgarbo istituzionale considerato che ” non tutti i Consiglieri regionali sono stati invitati al vertice. E poi l’affondo finale ” Un comportamento che denota solo lo spessore politico e culturale della Giunta Marsilio e di questa maggioranza di centrodestra”.

Sulmona, 2 settembre– Dopo il mio appello rivolto alla Giunta regionale, l’assessore Verì ieri mattina è finalmente venuta in Valle Peligna per rendersi conto della reale situazione. La Valle Peligna è in piena emergenza e necessita di misure immediate e risolutive: l’arrivo, tanto sbandierato quanto disatteso, del macchinario per il processo dei tamponi al fine di ottimizzare i tempi per consentire un maggiore numero di controlli giornalieri; il potenziamento del numero di medici e personale infermieristico, l’adozione di specifici percorsi Covid per non inficiare gli altri servizi essenziali del nosocomio.E’ questo il commento di Marianna Scoccia Consigliere regionale ( gruppo Misto)

“Non abbiamo bisogno di promesse, ma di concretezza. Non si può ancora parlare del potenziamento del pronto soccorso- aggiunge Scoccia- quando siamo in piena emergenza. È imbarazzante il silenzio rispetto al Piano di Emergenza Covid inviato ed approvato dal Ministero senza l’approvazione del Consiglio regionale, secondo il quale all’ospedale di Sulmona spetterebbe un importo pari a € 200.000,00 sul totale dei 5 milioni riconosciuti alla ASL Sulmona Avezzano L’Aquila; meritiamo lo stesso rispetto e la medesima attenzione dati al resto del territorio. Se c’è una lezione da imparare da questa emergenza deve essere quella della veloce trasformazione del “S. S. Annunziata” a DEA di primo livello, così come la maggioranza al governo regionale aveva definito sin dall’inizio della legislatura.

Bisogna cambiare quei metodi che hanno poco a che vedere con la democrazia: un assessore che visita un territorio- conclude Scoccia- in una situazione delicata come quella che viviamo e che invita solo la sua parte politica escludendo dal dibattimento delle soluzioni gli altri consiglieri regionali, denota solo lo spessore politico e culturale della Giunta Marsilio e di questa maggioranza di centrodestra”.