Scintille tra Anversa e Pratola su strutture socio-sanitarie

Sulmona, 24 aprile– Il Comune di Anversa degli Abruzzi non intende rinunciare al progetto di ampliamento del Centro di riabilitazione terapeutica in campo psichiatrico “Il Castello” e considera sbagliato aprirne altri di piccole dimensioni in Valle Peligna. Il nostro paese ospita dal 1997 la struttura riabilitativa accreditata “il Castello” e, da oltre 15 anni, ne chiede l’ampliamento della capacità ricettiva con il quale si otterrebbe il consolidamento della professionalità degli operatori coinvolti grazie alla lunga e riconosciuta esperienza, una maggiore sostenibilità economica e la creazione di ulteriori posti di lavoro che, in una zona interna come la nostra soggetta a forte decremento demografico, sarebbero assolutamente necessari . A fronte delle decine di richieste di ampliamento presentate in Regione, e contrariamente alla programmazione della Agenzia Sanitaria Regionale, è stato di recente aperto (ma attualmente sospeso per mancanza di autorizzazioni ….) un analogo Centro per trattamento terapeutico, seppur con minore ricettività, nel Comune di Pratola Peligna. Pertanto, l’Amministrazione Comunale metterà in essere tutte le iniziative a livello locale e regionale per intervenire su decisioni certamente sbagliate per il territorio e soprattutto per il benessere dei cittadini malati.

Per il sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino “Il Centro Psichiatrico di Pratola Peligna è una struttura di fondamentale importanza, collegata agevolmente per tutti gli utenti, e come amministrazione siamo impegnati in queste settimane a mettere in campo tutte le iniziative per arrivare alla sua rapida riapertura, sanando le carenze autorizzative che ne hanno decretato la recente chiusura. Comprendo le legittime rivendicazioni del Sindaco di Anversa Gianni Di Cesare sulla struttura riabilitativa “Il Castello”, ma le sue opinioni sulla pianificazione territoriale sanitaria che dovrebbe favorire l’ampliamento della struttura che ha sede nel suo paese a discapito del Centro Psichiatrico di Pratola Peligna le ho trovate discutibili e frutto di un ragionamento affrettato. Proprio in queste ore sto sollecitando la Regione Abruzzo per ottenere il nulla osta di compatibilità programmatoria che, dopo la recente delibera della giunta regionale sui fabbisogni, è passaggio decisivo per riaprire il Centro Psichiatrico che offre un servizio di straordinaria rilevanza per tutto il territorio della Valle Peligna che è mia ferma intenzione mantenere”. (h. 16,00)