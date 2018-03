Sci, Gran Premio Giovanissimi: ecco “Vittoria” il gioiello simbolo dell’edizione di Roccaraso

Porta la firma del maestro Franco Coccopalmeri

Roccaraso, 18 marzo-Unisce la raffinatezza dell’arte orafa alla freschezza di una manifestazione che coinvolge migliaia di giovani sciatori. Si chiama “Vittoria” e non è solo un fiocco di neve bellissimo che sarà realizzato sia in oro, sia in argento. Ma è il tanto atteso gioiello-simbolo della 41esima del Gran Premio Giovanissimi di sci che si terrà la prossima settimana a Roccaraso. A realizzarlo è stato il maestro d’arte Franco Coccopalmeri, che questa mattina lo ha presentato insieme al sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, e al direttore della Scuola di Sci Roccaraso-Aremogna, Nino Buono, che è anche il presidente del Comitato organizzatore dei “Giovanissimi”.

“L’atmosfera che si respira durante le gare di sci è qualcosa di magico – ha sottolineato il maestro Coccopalmeri – Un mix di gioia e agonismo, di grinta e passione. È’ il successo di chi vince, ma è soprattutto la vittoria di chi raggiunge i propri traguardi personali. E come un fiocco di neve è formato da più cristalli, così ogni gara unisce più ragazzi sul manto bianco. La neve e i trionfi sugli sci. Un binomio straordinario, ora insieme anche in un gioiello unico”.

“Siamo orgogliosi del lavoro del maestro Coccopalmeri che ha realizzato un gioiello straordinario che renderà unica e indimenticabile quest’edizione del campionato “Giovanissimi” – ha evidenziato il sindaco Di Donato – abbiamo deciso di premiare i vincitori di tutte le categorie con questo nuovo simbolo di Roccaraso e sono contento di farlo con un prodotto del nostro artigianato tipico che vogliamo far conoscere ai delegati di tutte le Regioni d’Italia che saranno presenti qui nei prossimi giorni”.

Il punto sulla macchina organizzativa è stato fatto dal direttore della Scuola Sci Roccaraso-Aremogna, Nino Buono. “Sarà un evento straordinariamente bello – ha spiegato – il giorno di apertura della manifestazione ci sarà una sfilata con migliaia di ragazzi che dal palaghiaccio “Bolino” fino a piazza Leone saranno salutati da tutta la nostra comunità. Circa 200 maestri di sci sono a disposizione dell’organizzazione per l’assistenza non solo in pista ma in tutte le fasi della manifestazione. Con loro ci saranno anche gli Alpini della sezione di Roccaraso e di Pietransieri. Poi due diverse bande musicali, gli gnomi e i fuochi pirotecnici. Lo spettacolo – ha concluso Buono – non sarà solo quello tecnico che i ragazzi offriranno sulle piste dell’Aremogna, ma ci sarà anche lungo le vie centrali di Roccaraso in occasione della sfilata”. (h.9,00)