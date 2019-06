Scanno:segreti e simboli nella pietra dei borghi d’Abruzzo

Scanno,21 giugno– Quest’anno, a Scanno, il 13 e 14 settembre, in occasione del XXII Congresso Multuidisciplinare organizzato dal Circolo dei chirurghi abruzzesi , oltre al Premio Internazionale di Fotografia “Scanno dei fotografi”, verrà dato un ulteriore spazio alla fotografia. Spazio che ha un nome: Segreti e simboli nella pietra dei borghi d’Abruzzo. Esso è indirizzato a tutti, dai professionisti ai “fotografi della domenica”, ma anche al fotografo occasionale, purché animati dall’amore per le bellezze d’Abruzzo, in particolare per l’uso della pietra usata per rendere opera d’arte una scultura o anche un semplice portale; la “nostra” pietra come elemento artistico peculiare del territorio e quindi simbolo che certifica la nostra cultura, tradizione, che ci distingue, che ci rende riconoscibili perché la pietra d’Abruzzo ha una sua anima… e una segreta, innegabile bellezza.

Il locale dove ogni fotografo potrà mettere in mostra la propria opera è l’Auditorium Guido Calogero a Scanno, lo stesso che ospiterà il Congresso.

Ogni autore entro il 20 agosto potrà inviare non più di tre immagini (la dimensione dei file deve essere di circa 1 MB) al seguente indirizzo di posta elettronica: robertogrossi@valledelsagittario.it . Gli autori interessati, tra le tre foto inviate, possono sceglierne una, stamparla nel formato 20×30 su carta opaca, a colori o in b&n, e presentarla in cornici anche “a giorno” nello spazio espositivo sopra menzionato, che si trova nel centro storico di Scanno. Tali stampe incorniciate, con il nome dell’autore in evidenza in basso, devono essere portate il pomeriggio del 12 settembre 2019, intorno alle ore 16:00, presso l’Auditorium, per essere appese alle pareti del locale espositivo messo a disposizione.

L’email con i file deve indicare nome e cognome dell’autore, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico e un numero progressivo per le immagini. Inoltre l’autore che invia i file accetta automaticamente che essi potranno essere usati dagli organizzatori del Congresso, per una eventuale pubblicazione di un libro, per esporle e per poterle proiettare il pomeriggio del 13 settembre in occasione della

Tavola rotonda dal titolo: “Segreti e Simboli nella Pietra dei Borghi d’Abruzzo” che inizierà alle ore 18:30. Presidenti: Guglielmo Ardito, Francesco Sabatini – Relatori: Annarita Frullini, Luca Giuliante, Filippo Ferro, Marco Nocca.

È intenzione degli organizzatori del Congresso, una volta reperiti i fondi, di realizzare un libro con le immagini pervenute per la mostra. Libro che verrebbe presentato in occasione del Congresso di settembre del prossimo anno. Ovviamente, in tal caso, per ogni foto sarà citato il nome dell’autore. Si ricorda che alle ore 15:00 dello stesso pomeriggio 13 settembre 2019, ci sarà la cerimonia dell’assegnazione del Premio Internazionale di Fotografia “Scanno dei Fotografi” – XI edizione. (h.9,00)

( foto: bruno colalongo)