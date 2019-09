Scanno: tragedia nelle acque del lago.Un uomo di 55 anni è morto dopo una gara di nuoto

Scanno, 8 settembre– Tragedia oggi a Scanno dove un uomo di 55 anni, Roberto D’Auria, orginario di Salerno e residente a Roma è morto dopo aver partecipato ad una gara del campionato di nuoto master in acque libere, una gara di mezzofondo di 3 km. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti sembra che D’Auria era ancora in acqua in prossimità del traguardo quando ha avvertito un malore ed il corpo è andato a fondo. Immediati i soccorsi per riportarlo a riva e rianimarlo mentre un’ambulanza è partita da Scanno verso l’ospedale di Sulmona in un tenativio disperato per poterlo strappare alla morte. Ma quando il mezzo del 118 è arrivato presso l’Ospedale di Sulmona l’uomo aveva già cessato do vivere.