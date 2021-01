Scanno senza assistenza medico di base, insorge il Pd

Scanno, 5 gennaio-Dal 1 gennaio 1300 cittadini di Scanno sono senza assistenza medica di base. Una situazione grave ed eclatante che i responsabili della Asl e del distretto Sanitario di Sulmona non hanno celermente evitato nominando per tempo un sostituto . Se non si interverrà subito per sopperire al pensionamento della Dott.ssa Di Rienzo i cittadini rischieranno di rimanere senza assistenza proprio in questo delicatissimo periodo di emergenza sanitaria. -Dal 1 gennaio 1300 cittadini di Scanno sono senza assistenza medica di base. Una situazione grave ed eclatante che i responsabili della Asl e del distretto Sanitario di Sulmona non hanno celermente evitato nominando per tempo un sostituto . Se non si interverrà subito per sopperire al pensionamento dellai cittadini rischieranno di rimanere senza assistenza proprio in questo delicatissimo periodo di emergenza sanitaria.

Il tema, già sollevato dal locale Circolo PD, è stato richiamato nel corso di un incontro tra il Segretario del Circolo Cesidio Giansante, il Segretario Provinciale Francesco Piacente e il Capogruppo PD in Consiglio Regionale Silvio Paolucci. Da sottolineare anche che secondo gli ultimi DPCM sulla pandemia da Covid-19, è raccomandazione evitare gli spostamenti soprattutto per le persone anziane ed è altamente consigliata la campagna di vaccinazione presso i rispettivi medici di base.

Il Capogruppo Paolucci, da subito, si è fatto carico di riportare in sede regionale la problematica emersa e di presentare per il prossimo 7 gennaio unù’interrogazione urgente a risposta scritta sulla critica circostanza. “La carenza dei medici base è un problema importante, da seguire attentamente in particolare nei piccoli comuni e nelle aree montane, ancor di più con una pandemia in corso – ha dichiarato il consigliere Paolucci– mi auguro si possa procedere rapidamente ad un intervento risolutivo. Seguirò con attenzione e costanza la vicenda”