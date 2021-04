Scanno: prende il via il progetto ‘LetteNatura’

Scanno, 22 aprile– La Volta delle Idee, Associazione culturale Appuntamento con la Tradizione – Vivi il costume, in collaborazione con la Pro Loco di Scanno, presenta il progetto culturale LetteNatura: l’iniziativa consiste nel creare una biblioteca diffusa volta a stimolare la lettura nei luoghi più belli sul territorio del comune di Scanno e rendere fruibile a chiunque lo desideri leggere un buon libro in un contesto naturale.

Il progetto LetteNatura verrà inaugurato domani venerdì 23 aprile 2021, in occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”, evento patrocinato dall’Unesco per promuovere la lettura e la pubblicazione dei libri.

L’inaugurazione, che avverrà alle ore 15 presso la piazza San Rocco in Scanno, prevede l’installazione della prima bacheca in presenza degli ideatori dell’iniziativa, del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura di Scanno e dei Presidenti delle due associazioni promotrici.

In concomitanza con l’inaugurazione verrà resa pubblica la pagina Facebook @LetteNatura, per la promozione e la condivisione dell’iniziativa. Per la realizzazione del progetto sono state costruite delle piccole bacheche, fruibili gratuitamente ai passanti, da posizionare in diversi siti del paese, dove chiunque si avvicini potrà godere della lettura e del paesaggio.All’interno delle bacheche saranno messi a disposizione libri di vario genere: dalla poesia al romanzo, da brevi saggi a raccolte di racconti, da libri di fotografia a brevi testi riguardanti la storia

e le tradizioni di Scanno.I libri sono stati donati dall’Associazione culturale “Coro di Scanno Mariella e Nanno”, che negli anni passati aveva strutturato un servizio di biblioteca sociale. Al fine di arricchire il corpus di libri attualmente a disposizione per il progetto, chiunque voglia può sostenere l’iniziativa donando i propri volumi, in particolare, sono graditi testi riguardanti la storia e la cultura locale. Questo le permetterà di crescere e diffondersi, in tal modo si potranno creare nuove piccole biblioteche da posizionare in altri siti. Il progetto si propone di includere successivamente nell’iniziativa anche il Comune di Villalago, mediante l’installazione di ulteriori bacheche sul suo territorio.

Insieme ai libri verrà inserito nelle bacheche anche un diario-registro, dove poter lasciare, se si vuole, un pensiero o una sensazione regalata dalla propria esperienza, e consultare l’elenco dei libri e il regolamento dell’iniziativa.