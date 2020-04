Scanno, il Comune ricorre al Consiglio di Stato. E la polemica s’infiamma

La vicenda del dissesto finanziario dell’Ente è divenuta una vera e propria battaglia politica nel centro turistico peligno. Oggi la nota della maggioranza che sostiene il sindaco Mastrogiovanni rappresenta una vera e propria bacchettata all’opposizione in Comune perché rivela che si tratta di “Tasse volute ed imposte proprio da chi oggi ha l’ardire di inscenare una macchiettistica morale nei nostri confronti, mostrando così la faccia peggiore della politica”.

Scanno,26 aprile– Il TAR di L’Aquila ha annullato la Delibera di Consiglio Comunale dello scorso 6 dicembre, con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Scanno.

“Una sentenza stringata – commentano il Sindaco Giovanni Mastrogiovanni e l’intera maggioranza – ci sono molti aspetti ancora da chiarire di questa complessa vicenda. E’ per tali ragioni che daremo mandato al legale dell’Ente per ricorrere al Consiglio di Stato. Un mandato, ci teniamo a precisare, che non avrà costi aggiuntivi per il Comune, pertanto la minoranza la smetta di strumentalizzare ed utilizzare l’aspetto economico per far leva sull’emotività degli scannesi”.

“Del resto – seguono – la nostra azione amministrativa è stata ben compresa e sostenuta dalla stragrande maggioranza dei nostri concittadini che, già da diversi anni, sopportano sulle loro spalle un carico tributario ai livelli massimi consentiti dalla legge, senza che nel frattempo la condizione dell’Ente sia minimamente migliorata. Tasse volute ed imposte proprio da chi oggi ha l’ardire di inscenare una macchiettistica morale nei nostri confronti, mostrando così la faccia peggiore della politica.

Illudere i cittadini paventando ipocritamente una riduzione delle tasse con l’approvazione di un piano di riequilibrio è quanto di più meschino si possa fare. Ricordiamo infatti al capogruppo dell’opposizione Amedeo Fusco che, alla luce del corposo disavanzo di amministrazione accertato pari a 1.700.000,00 euro, un piano di rientro non può rescindere da una tassazione al massimo e dall’introduzione dell’addizionale Irpef.

Ad ogni modo, sollecitiamo coloro che ritengono che la strada alternativa a quella da noi intrapresa possa essere rappresentata da un “piano di riequilibrio pluriennale”, a presentarlo formalmente e pubblicamente nel più breve tempo possibile.

Un piano di rientro che, oltre al disavanzo, tenga conto di tutti i di debiti fuori bilancio da riconoscere e delle numerose poste di bilancio vincolate incassate per la realizzazione di opere pubbliche, mai realizzate, che sono state impropriamente utilizzate per pagare altro. Spieghino ad esempio che fine abbiano fatto i soldi versati dai cittadini per la costruzione di loculi cimiteriali.

Saremo ben disposti ad approvare un piano di riequilibrio di cui sarà dimostrata, con dati certi, la reale ed attendibile sostenibilità, indicando anche in che lasso di tempo e in che misura si possa, contestualmente, alleggerire la tanto demagogicamente decantata pressione tributaria per i cittadini, assumere il personale necessario alla funzionalità dell’Ente e ricostituire la cassa vincolata.La determinazione di dichiarare il dissesto finanziario, non è frutto di un’azione istintiva, o come a qualcuno piace insinuare “una scelta politica”, ma è stata una decisione inevitabile supportata da palesi ragioni di tipo tecnico – normativo – finanziario, stante la pregressa gestione dell’Ente dal punto di vista economico ed organizzativo. Nessuno può negare un disavanzo di 1.700.000,00 euro. Ribadiamo: una decisione assunta quale ultima strada per tentare di ridare ordine legale ed economico – contabile alle martoriate casse comunali e ricostruire così un futuro certo ed intellegibile per la nostra collettività.