Scanno cuore d’Abruzzo

Scanno, 20 giugno-Dopo un percorso tra rocce imponenti, in una natura dai colori splendenti, oasi di serenità quasi irreale nel momento attuale, appare Scanno nel cuore d’Abruzzo, racchiuso in splendido scrigno quale gioiello pregiato; sembra un borgo fatato. Piste da sci, consuetudini, costumi tradizionali, gastronomia prelibata, prodotti artigianali, monili d’alto pregio espressione di raffinata gioielleria d’ancestrale, inimitabile maestria. Nel caratteristico centro storico Il tempo si è fermato: tutto evoca il meraviglioso passato. Il lago, stupendo smeraldo naturale, nel fulgore dei fuochi artificiali è spettacolo eccezionale. Immagine d’un paesaggio incantato che il progresso non ha cancellato. Torniamo a Scanno incantevole paese dell’Abruzzo Ulteriore, considerato uno dei paesi fra i più affascinanti d’Abruzzo, famoso anche per il suo lago a forma di cuore che, visto dall’alto, in uno dei punti nei quali è possibile ammirarlo nella sua conformazione per l’appunto di cuore, è ancora più bello.

Scanno che ha saputo mantenere intatta la sua identità anche per le sue tradizioni è da sempre meta turistica, accogliente ed ospitale, per tantissima gente che arriva da ogni parte d’Italia . Il tempo sembra essersi fermato nel borgo fatato di Scanno nel quale si vivono vacanze e momenti particolari. Il sentiero del cuore così come è chiamato da Scanno, percorrendo un sentiero nei boschi e nella natura, conduce al lago con la sua vista dall’alto, sentiero il quale conduce anche ad una chiesa secolare. Intorno al turista vi è la natura con le sue peculiarità, in un’oasi nella quale si vivono istanti anche romantici se solo si pensa agli innamorati che percorrono il sentiero immerso nel bosco scannese d’Abruzzo. Altra caratteristica di Scanno è il tipico costume femminile il quale è realizzato con molti metri di stoffa pregiata. L’abito della donne scannesi avrebbe origini orientali molto probabilmente giunto a Scanno con le influenze sia saracena, sia ottomana. Il lago di Scanno è di origina vulcanica e vi sono sorgenti d’acqua. Scanno è culla abruzzese di illustre prestigio. Non mancano le piste da sci, alberghi, negozi, oreficerie, le quali continuano la tradizione dell’arte orafa, gastronomica, imprenditoriale scannese. Insomma un borgo immortalato anche nel cinema con la celebre pellicola avente il titolo Uomini e lupi film del 1957 diretto da Giuseppe De Santis e Leopoldo Savona.

Il film è stato girato completamente in Abruzzo, in particolare nei paesi di Scanno e Pescasseroli. Le riprese del film avranno la fortuna di coincidere con le nevicate epocali che si avranno in Abruzzo nel 1956. Scanno è ambiente raffinato con turismo d’alta qualità. Il nome del paese Scanno è stato oggetto d’uno studio minuzioso da parte degli storici dal quale si sarebbe evinto che, il termine Scanno, deriverebbe da sgabello poiché il paese è stato edificato su un colle avente forma di sgabello. Scanno è famoso anche per essere il paese dei fotografi; nel corso della storia a Scanno son giunti fotografi famosi da ogni località europea e di altri continenti, per immortalare nella loro fotografie il borgo abruzzese.

Non mancano nel centro storico eccellenti realtà d’arte, architettura, araldica, le quali impreziosiscono il centro storico del paese. Con le chiese di San Rocco, San Michele Arcangelo, San Giovanni Battista, Sant’Eustacchio, San’Antonio Abate, della Madonna delle Grazie ed altre ancora. Fra le dimore vetuste rimembriamo i palazzi De Angelis, Di Rienzo, Mosca, Serafini Ciancarelli, Colarossi, il Castellaro sol per citarne alcune. In ogni momento della giornata Scanno è magnifico ma, al calar delle tenebre, quando un’ennesima notte scende sul borgo abruzzese, il fascino il mistero la bellezza aumentano in maniera considerevole. In antichità Scanno era protetta da cinta muraria con le relative porte d’ingresso ed uscita del paese. Scanno conserva la sua storia celebre legata anche alla produzione artigianale nel campo del settore tessile con la produzione del merletto e del tombolo. Da ricordare anche le Confraternite secolari le quali serbano le loro tradizioni tramandate dalle generazioni di adepti che, nel corso della storia, hanno fatto parte dei Sodalizi. Scanno è mosaico d’imperitura beltà nel passato, presente, futuro che verrà.

Andrea Pantaleo

( foto di Scanno di andrea pantaleo)