Scandalo sanità: Bianchi (Fdi) i senatori del M5S Di Girolamo e Castaldi ignorano art. 27 della Costituzione

Sulmona, 9 aprile– Il degrado delle Istituzioni si annida nel fenomeno culturale di cui taluni eletti sono portatori. Preoccupa dover constatare che esistano ancora Senatori della Repubblica, come quelli pentastellati Gabriella Di Girolamo e Gianluca Castaldi che ignorano l’esistenza dell’art.27 della Costituzione e che siano disposti a confessare pubblicamente la loro sanguinaria vena giustizialista. Sono infatti inaccettabili le parole a vanvera disperatamente spese per colmare il vuoto del pensiero politico del loro percorso elettorale quelle ignobilmente spese dai Cinque Stelle in occasione della notizia dell’indagine sugli appalti della ASL di Pescara che hanno portato all’arresto, tra gli altri, del Dott. Sabatino Trotta, innocente sino a prova contraria, che dopo poche ore ha trovato la morte nel carcere di Vasto. Dichiarazioni eversive oltraggiose dello Stato di Diritto, sacro patrimonio comune che sarebbero stati chiamati a rappresentare e certamente non a vilipendere, e delle quali, confido, dovranno rendere conto, e non solo al corpo elettorale.Elisabetta Bianchi Consigliere Comunali di FdI Città di Sulmona