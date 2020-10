Scandalo della Sanità a Chieti: 4 arresti da parte della Gdf

Chieti, 27 ottobre-Su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti gli uomini della Guardia di Finanza di Chieti in collaborazione con i colleghi delle province di Pescara, Teramo, Macerata, Ascoli e Padova hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari per due imprenditori che operano nel settore della distribuzione di apparati medicali per multinazionali, un agente di commercio e il primario della Cardiochirurgia dell’ospedale di Chieti il professor Gabriele Di Giammarco, già interdetto nell’ambito di un’altra inchiesta,

Ad altri due medici è stata notificata la misura della sospensione temporanea per 12 mesi dalla professione sanitaria. Le accuse parlano di corruzione, falso, turbativa d’asta e omicidio colposo per una maxi frode sulla spesa sanitaria in forniture e approvvigionamento di protesi cardiache e altri dispositivi medicali da parte dell’Asl di Chieti per conto della Cardiochirurgia (h.14,30)