Sbic: per noi la velocizzazione della ferroviaria Pescara- Roma è strategico

Sulmona, 12 luglio– Qualche giorno fa, l’8 luglio, è apparsa sulla testata on line “Abruzzo Web” un’intervista rilasciata dal presidente Confindustria Abruzzo Agostino Ballone in cui l’imprenditore teramano, patron di Baltour, azienda di trasporto su gomma, affermava che è di “dubbia utilità spendere miliardi per velocizzare la ferrovia Pescara-Roma, la priorità è far arrivare l’alta velocità in Abruzzo, lungo l’asse ferroviario della costa, per connettersi a Bologna. Per il collegamento con il Lazio basta l’autostrada, e gli autobus”.

Noi, come SBiC (Sulmona Bene in Comune), presenti in Consiglio Comunale di Sulmona e da sempre favorevoli alla velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara- Roma, siamo di opinione diametralmente opposta. E se Confindustria Abruzzo considera possibili proposte i cui costi energetici ed ambientali sono in tutto il mondo considerati insostenibili, vuol dire che abbiamo un problema di rappresentanza.

La posizione qui rappresentata è spiegabile forse solo per il ruolo imprenditoriale del Presidente, titolare di una autolinea. Ogni azione dell’attività umana infatti, secondo noi, va confrontata con i costi ambientali che comporta. Una condizione accettata, non solo dagli organismi internazionali e dai governi nazionali, ma entrata a pieno titolo nella coscienza collettiva di ogni comunità.Non riconoscere questa sfida significa denunciare una cecità nei confronti dei mutamenti in corso.

La mobilità, così coma la questione dei rifiuti, della qualità dell’aria così come quella dell’acqua, è uno dei terreni principali su cui si misura la capacità di una società di costruire il proprio futuro. L’Abruzzo in questo deve saper coniugare una efficiente distribuzione dei servizi di mobilità con le esigenze civili delle aree interne.

Bene il collegamento veloce con Bologna ma è importante che la velocizzazione -necessità primaria da perseguire per riportare competitivo il trasporto su ferro nei confronti di quello su gomma, può e deve essere conciliata con il bisogno- anch’esso essenziale, di non marginalizzare una parte quantitativamente consistente della nostra regione.