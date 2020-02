Sbic: ora parliamo di rifiuti. Iniziativa domani a Sulmona

Sulmona,21 febbraio -Come Sulmona Bene in Comune non ci fermiamo davanti alle crisi di potere del Comune di Sulmona. Noi continuiamo a proporre vie d’uscita, soluzioni, di fronte ai tanti temi/problemi della città.Dopo aver analizzato e individuato soluzioni per esempio sul nodo del collegamento ferroviario con Pescara, ci concentriamo ora sul tema dei rifiuti.

Riteniamo che il Sindaco della città abbia troppo spesso delegato all’azienda COGESA interventi e politiche; i comuni che hanno dato vita all’azienda devono prendere in mano la situazione e dare un nuovo punto di vista al tema della raccolta differenziata dei rifiuti e sulla loro limitazione fino allo zero. Noi proponiamo che ci si muova nella prospettiva dei “Rifiuti Zero”, che si possa deliberare in questo senso e che questa diventi la visione politica cui anche l’azienda, i cittadini, la comunità tutta possano essere chiamati a dare il proprio contributo.

Su questo tema, in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario, abbiamo organizzato un incontro che si terrà il giorno sabato 22 febbraio alle ore 17:30 presso il Soulkitchen a Sulmona. Interverranno il Consigliere Comunale di SBiC Maurizio Balassone, il Vice Presidente Rifiuti Zero Abruzzo Giancarlo Odoardi. L’incontro sarà moderato dal giornalista Patrizio Iavarone ed è previsto anche un intervento musicale del gruppo Tazebao Recycled Percussion.(h. 16,00)