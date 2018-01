Sulmona, 2 gennaio-Parte da oggi 2 Gennaio la raccolta differenziata sull’intera città di Sulmona a cura del Cogesa. Esistono alcune criticità nella progettazione del servizio che vanno evidenziate subito e che l’Amministrazione dovrà monitorare per risolvere i disservizi. C’è stato un grave difetto di informazione da parte della ditta appaltatrice del servizio: il calendario e i giorni della raccolta sono stati uniformati per tutto il territorio di Sulmona ma i cittadini ne sono venuti a conoscenza, nel caso in cui hanno avuto la possibilità di accedere al sito, solo con qualche giorno di anticipo. Il Cogesalo ha scritto nelle pieghe di un comunicato di fine dicembre. Nessuna informazione massiva, nessuna predisposizione di materiale in tempo utile: un flop informativo che si potrà trasformare in disagio.

La raccolta dell’umido- rileva Sbic– viene concentrata in due giorni (Lunedì e Giovedì) invece che in tre (Lunedì, Mercoledì e Sabato), come era fino al 31 Dicembre. COGESA afferma che nella passata gestione dei tempi della raccolta dell’organico “gli operatori ritiravano spesso mastelli quasi del tutto vuoti.” A noi appare una conduzione del servizio poco attenta e improntata ad un pressappochismo da cui non ci sentiamo garantiti. Per la gestione di un’azienda come il COGESA è necessario un lavoro di monitoraggio che non si affidi all’”occhio e croce” degli operatori, ma si doti si strumentazioni per analisi più puntuali e documentabili.

C’è poi sicuramente un motivo di risparmio: il calendario, così come congegnato, rende meno oneroso il servizio. Ma a questo punto ci chiediamo se il Comune di Sulmona abbia affidato il servizio senza prevederne i costi e se l’importo stabilito sia stato legato ad un calendario di raccolta che ne avrebbe garantito il computo del budget. Domande a cui l’Amministrazione dovrà rispondere nei modi e nei tempi che auspichiamo certi e rapidi”. (h. 13,00)