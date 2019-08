Sbic: l’avevamo detto, noi.

Sulmona, 26 agosto– Lo sappiamo, non è elegante dirlo, ma a volte non se ne può fare a meno.L’Amministrazione comunale di Sulmona ha varato un esperimento sulla modifica della ZTL. Il traffico sarà interdetto dal venerdì pomeriggio alla notte fra domenica e lunedì per alcune settimane. Come era ampiamente prevedibile sono scattate le polemiche sulla scelta effettuata.

Noi di SBiC per tre anni abbiamo chiesto che sul futuro del Centro Storico si mettesse in atto, in collaborazione con l’Università dell’Aquila, una iniziativa di ascolto generalizzato per promuovere una maggiore partecipazione e poter deliberare con maggiore consapevolezza.

Era ed è una misura di buon senso, invece, niente. L’Amministrazione è stata sorda a qualsiasi richiesta e ora dice di volersi imbarcare in ascolti a posteriori, quando i provvedimenti sono già partiti, dei portatori di interesse non si sa bene come organizzati. I residenti, per esempio, non hanno rappresentanze di categorie; loro sì, dovevano essere ascoltati attraverso una indagine di massa.

Questo procedere a tentoni fra esperimenti e polemiche – non dimentichiamo le panchine disseminate, le piazze che diventano strade, le lampade “provvisorie” dell’Annunziata ecc. – la dice lunga sulla incapacità dell’Amministrazione di avere una visione unitaria sul Centro Storico, un punto di vista complesso che si faccia sostanza, delibera dopo delibera.

Noi abbiamo chiesto per tre anni di mettere in campo il buon senso, l’abbiamo fatto per dare una mano, non per “fare opposizione”; ora, a polemiche avviate, non ci resta che dire “l’avevamo detto noi”. (h.15,30)