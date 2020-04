Sbic lancia l’appello: “cominciamo a costruire oggi la Sulmona che verrà”

Sulmona, 18 aprile– Stiamo tutti aspettando con ansia la agognata fase due della nostra reclusione. Non ci facciamo illusioni, non torneremo facilmente e velocemente alla “normalità”. La condizione economica sarà difficile per tanti lavoratori. A Sulmona per esempio saranno sicuramente penalizzati molti esercizi commerciali. Dobbiamo quindi prevedere azioni a favore di chi riaprirà i propri esercizi commerciali. Per esempio sarebbe importante che i bar, che dovranno favorire il distanziamento sociale, potessero avere più spazio per i loro clienti. Sarebbe opportuno che il Comune concedesse la possibilità di occupare il suolo pubblico, dimezzando o azzerando la tassa per la sua occupazione. Sarebbe un modo per risarcire per i mancati introiti le imprese che hanno chiuso per la salute di tutti e ora in solidarietà, tutti ci dovremmo preoccupare di dare loro una mano. Lo scrive oggi in una nota il Movimento Sbic ( Sulmona Bene in Comune)

“Naturalmente questo avrebbe effetti sulla viabilità, ma qui si potrebbe dar vita a una viabilità alternativa, a una ZTL a macchia di leopardo a cambiamenti anche sostanziali per una nuova e proficua Area Pedonale Urbana anche con un occhio alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico. Si potrebbero così favorire – si legge nel documento- anche i cittadini costretti alle file fuori dei negozi per via del distanziamento sociale e rispondere a una nuova esigenza di vivere il Centro sia da parte dei cittadini che da parte dei commercianti.

Bisogna pensare da subito a soluzioni nuove per il prossimo tempo delle nuove fasi della pandemia, tenendo sempre al centro il Bene Comune della Salute: l’Amministrazione e gli Uffici sono chiamati ad uno sforzo ulteriore e importante per il benessere di tutti e per andare avanti, per andare oltre quella “normalità” che abbiamo abbandonato e che non era priva di problemi e contraddizioni. Non possiamo tornare a nessun bel tempo andato, quindi. Approfittiamo di questa situazione per inventare un tempo nuovo, per avere uno spettro maggiore di possibilità per tutti e per ciascuno” (h.17,00)