Sbic: a Sulmona una sindaca muta e dobole

Sulmona, 4 maggio– Si è tenuto il giorno 2 maggio la riunione del Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio preventivo. La Sindaca è stata in perfetto silenzio per tutta la durata della riunione (con a fianco una giunta monca di due assessori) dimostrando una imbarazzante debolezza politico-amministrativa. Inizia così la nota di Sbic(Sulmona Bene in Comune)

“Non ha proferito verbo nemmeno quando dalla maggioranza – mica dall’opposizione – sono stati espressi punti di vista che avrebbero richiesto una presa di posizione della Prima Cittadina. Niente si è mosso – prosegue la nota– quando il Consigliere Ramunno ha manifestato una forte delusione per la mancanza di progettualità che Bilancio e azione della Giunta mostrano; nessun segno di vita nemmeno quando il Consigliere Pingue ha sottolineato quanto fosse appannato l’impegno alla trasparenza amministrativa che pure faceva parte del programma di mandato.

E poi la maggioranza, dopo aver dimostrato tanta compattezza e determinazione, ha bocciato un nostro emendamento che provava a dare una prima risposta agli annosi e irrisolti problemi del Centro Storico.

Lo ha bocciato per debolezza perché solo i forti riescono ad accogliere le idee altrui, questa amministrazione, no. Per questa amministrazione ormai tutti aspettano solo le elezioni regionali per farla cadere e tornare alle urne. Per esprimere un’altra debolezza, se gli attori principali restano gli stessi, ciarlieri in campagna elettorale e muti dopo”.( h. 18,00)