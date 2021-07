Saxstory concerto di Gaetano Di Bacco e Giuliano Mazzoccante

Sulmona,26 luglio- La musica si conferma realtà fondamentale di aggregazione sociale che, come sempre, vede la notevole partecipazione dei cittadini. Concerto ieri sera a Sulmona, al cortine del palazzo dell’Annunziata, di Gaetano Di Bacco al sassofono e Giuliano Mazzoccante al pianoforte, quale appuntamento estivo della Camerata Musicale Sulmonese, istituzione sorta nel marzo del 1953. Come programma di sala sono state eseguite composizioni di Muller, Gilson, Milhaud, Creston, Gershwin, Piazzolla, Molinelli.

Gaetano Di Bacco è uno dei più attivi musicisti fra i più celebri nel panorama nazionale e internazionale. Gaetano Di Bacco vanta oltre 1500 concerti in tutto il mondo i quali hanno riscosso plauso ed ovazioni. Ha collaborato come solista con molte orchestre sinfoniche fra le quali il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra sinfonica Siciliana, oltre che aver collaborato con solisti dello spessore di Delangle, Canino, Morricone. Gaetano Di Bacco è docente di sassofono al conservatorio di Pescara ha tenuto master in molti paesi del mondo; è stato membro di commissioni e concorsi internazionali di sassofono. Ha inciso dodici compact disc per Nuova Era, Dynamic, ed ha pubblicato per la Lemoine e la Billaudot.

Giuliano Mazzoccante teatino ha iniziato sin da giovane lo studio del pianoforte con Valentina Usai e, in seguito, transita sotto la guida di Lucia Passaglia studiando al conservatorio Cherubini di Firenze, conseguendo il diploma a pieni voti con lode e menzione d’onore. Vincitore assoluto di celebri concorsi nazionali e internazionali, vanta un’attività concertistica che lo ha visto impegnato sia in qualità di solista, sia in formazioni cameristiche presso importanti sedi italiane ed estere da Firenze a Milano, Roma Trieste, Bologna, sala Mozart. Si è esibito come solista con l’Orchestra della Camerata Baltica in collaborazione con la Philarmonica di Vilnius, con la Lithuanian National Symphony Orchestra. Ha inciso per la radio di Baviera, la DAD Records di Bari e Phoenix Classics. Giuliano Mazzoccante è docente principale al conservatorio di Teramo. La musica ha elargito altra notte sulmonese magica sotto l’argento stellare, il fascino lunare.

Andrea Pantaleo