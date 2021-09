Sarà Gianni Letta ad inaugurare domani a Bugnara il nuovo complesso scolastico antisismico

Bugnara, 3 settembre– Sarà Gianni Letta , già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,il Vice Presidente della Regione Emanuele Imprudente, il Vice Presidente Vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo,il Sen. Luciano D’Alfonso Presidente della Commissione Tesoro del Senato ad inaugurare domani a Bugnara ( ore 10,30) il nuovo plesso scolastico antisismico. Alla cerimonia hanno annunciato anche la loro presenza le Consigliere regionali Marianna Scoccia,Antonietta La Porta, il Presidente dell’Amministrazione provinciale Angelo Caruso, Antonio Di Marco Presidente regionale dell’Associazione dei borghi piu’ belli d’Italia ma anche diversi amministratori pubblici e e rappresentanti istituzionali del territorio.

La nuova struttura struttura si caratterizza per alcuni aspetti fondamentali: e’ capace di accogliere per la scuola materna circa 50 alunni, distribuibili in 2 sezioni; per la scuola elementare è di circa 120 alunni, distribuibili in 5 sezioni.Il nuovo plesso scolastico è stato realizzato secondo i criteri antisismici e di tutela ambientale con sviluppo in altezza di tre piani,con una superficie lorda di 1320 mq, volume 5300 mc.

“Per il nostro comune- ha spiegato il sindaco Giuseppe Lo Stracco- questa opportunità è il frutto di un intenso lavoro che da anni stiamo sviluppando ma è anche un’occasione straordinaria ed è solamente un passaggio rispetto a diverse altre iniziative che abbiamo già avviato e che presto vedranno la loro realizzazione. Di certo sicuramente è uno di quegli obiettivi che dopo le ferite del sisma del 2009 hanno cambiato identità al nostro paese”