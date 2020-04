Santuccione: la fase 2 aiuta gli anziani

Sulmona,27 aprile– “L’isolamento e la mancanza di contatti sociali sono difficili per tutti noi, ma per i più deboli possono essere assolutamente dannosi” Lo sostiene stamani sul quotidiano il Centro Antonella Santuccione, la scienziata di origini abruzzesi, patologa ed esperta di malattie di Alzheimer e cofondatrice dell’associazione no profit Women’s Brain Project, in un articolo pubblicato sul sito della casa farmaceutica Roche. Tra i più fragili ci sono gli anziani, che convivono con patologie del cervello, e i bambini. Tornare a uscire di casa li aiuterà . “Le persone che convivono con l’Alzheimer, per esempio, appartengono già a un gruppo ad alto rischio, con malattie croniche come diabete, patologie cardiache o depressione -, spiega Santuccione – rimanere socialmente attivi e a contatto con la natura è altamente protettivo per la nostre funzioni cognitive: l’arma migliore per prevenire l’insorgenza dell’Alzheimer. Ecco perché è così importante che, adesso, si mantenga il più possibile la distanza sociale, contribuendo ad accorciare la fase di contenimento” (h.8,00)