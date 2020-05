Sanità: tavolo di monitoraggio certifica equilibrio conti 2019

Ed ora via libera a premialità aggiuntive per il Ssr

Sulmona,27 maggio–E’ arrivata nella serata di ieri a conclusione di una brutta giornata per la politica abruzzese una buona notizia. Riguarda l’equilibrio dei conti 2019 della sanità abruzzese, raggiungimento pieno degli obiettivi del 2018 che non erano stati centrati dal precedente governo regionale e sblocco della premialità aggiuntiva per aver adempiuto a tutte le prescrizioni. Lo ha certificato il Tavolo di monitoraggio, nel corso della riunione a cui hanno partecipato l’assessore alla Salute Nicoletta Verì e il direttore del Dipartimento sanità Claudio D’Amario.L’organismo ministeriale ha riconosciuto la validità dei provvedimenti adottati con le ultime 2 delibere approvate dalla giunta nei giorni scorsi, con cui è stata individuata correttamente nei fondi dell’articolo 20 la forma di partecipazione al finanziamento del nuovo policlinico teatino.

“I tecnici del Mef – sottolinea l’assessore – hanno condiviso la nostra scelta di procedere alla realizzazione del progetto individuando forme alternative di finanziamento più sostenibili, senza andare a incidere su capitoli di bilancio destinati all’assistenza e al personale. Già questa settimana incontreremo i vertici della Asl per rivalutare complessivamente il piano di investimento e le modalità operative per la reingegnerizzazione del presidio ospedaliero di Chieti”. La Verì rimarca anche il risultato ottenuto sugli obiettivi 2018. “Sono stati apprezzati – continua – gli sforzi portati avanti in questi mesi per recuperare il tempo perduto su alcuni obiettivi che non erano stati raggiunti, tra cui la tessera sanitaria e l’implementazione del fascicolo elettronico. Questo ci consentirà di disporre di consistenti risorse aggiuntive per il nostro sistema sanitario regionale e garantire, così, un servizio sempre migliore ai nostri cittadini