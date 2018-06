 Sanità: si riaccende a Sulmona la speranza

Conferenza stampa dell’Assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci questa sera. in città.L’iniziativa promossa dal Pd locale ha visto la partecipazione dei Consiglieri comunali Di Masci, Di Rienzo, Bianchi (Fi), Balassone (Sbic), del direttore generale della Asl 1 Rinaldo Tordera ma anche di tanti medici e operatori sanitari. Tanti gli argomenti affrontati: dall’apertura del nuovo Ospedale (il primo interamente antisismico in Abruzzo) che avverrà in autunno, ai finanziamenti cospicui ( 30 mln),ai concorsi ma anche alle prospettive di far recuperare un ruolo di presidio di 1^ livello all’Ospedale dell’Annunziata. Insomma un’ occasione per scrivere una pagina di bella politica in questa città

Sulmona, 27 giugno. Di sicuro la conferenza stampa tenuta oggi a Sulmona dall’Assessore regionale Silvio Paolucci ha riacceso la speranza che negli ultimi tempi sembrava essere stata smarrita. Anzi se vogliamo dircela tutta sembra che una nuova stagione possa iniziare per la sanità di questo territorio. Già perché oltre alla conferma che il nuovo Ospedale ( il primo interamente antisismico in Abruzzo) sarà inaugurato quasi certamente il prossimo Settembre sono arrivate altri segnali importanti assicurazioni da parte di Paolucci che ha confermato che presto sul presidio Ospedaliero sulmonese arriveranno cospicui finanziamenti da parte del Ministero che attendono solo di essere materialmente erogati. Quanti saranno? Almeno 10 milioni che saranno utilizzati per riqualificare l’ala nuova;la realizzazione dell’elisuperficie,l’interramento delle centrali termiche, la demolizione dell’ala vecchia e la riqualificazione dell’area. C’è poi un finanziamento di 20 milioni a ripiano delle anticipazioni fatte dalla Regione per la costruzione del nuovo Ospedale.

L’iniziativa promossa dal Pd di Sulmona ha richiamato molta gente a dimostrazione di come si fortemente avvertito il problema da queste parti. Presenti oltre al Capogruppo in Consiglio Comunale Antonio Di Rienzo e al Consigliere Bruno Di Masci anche i Consiglieri comunali Elisabetta Bianchi (Fi), Maurizio Balassone (Sbic),il direttore generale della Asl Rinaldo Tordera e ppi diversi medici e operatori sanitari.

L’Assessore Paolucci ha poi ripercorso, con pacatezza, il lavoro portato avanti in questi anni a cominciare dalla condizione drammatica in cui si trovava la sanità abruzzese agli inizi della sua esperienza alla guida di questo settore e i limiti imposti dal Decreto Ministeriale alle Regioni commissariate che ha imposto una politica di rigore e di contenimento.

“ Ma il buon lavoro,i sacrifici e la tenacia con cui ci siamo mossi- ha spiegato– da diciotto mesi hanno restituito all’Abruzzo il giudizio di Regione-virtuosa ora ci consentono di guardare avanti con maggiore ottimismo” Infatti nelle Asl abruzzesi partiranno concorsi per rafforzare gli organici nei vari presi Ospedalieri. In quella L’Aquila-Avezzano-Sulmona saranno circa 210 e una decina andranno a rafforzare l’Ospedale dell’Annunziata di Sulmona e tre dei quali riguarderanno la copertura di primari in settori strategici dei servizi ospedalieri che tuttora risultano vacanti.

Ultima cosa. Nel presentare l’ospite Di Masci ha insistito che l’obiettivo della città resta sempre quello di recuperare la classificazione di primo livello magari puntando ad un presidio piu’ complesso al servizio del Centro Abruzzo. Ma come ? Secondo Paolucci l’obiettivo non è piu’ proibitivo perché ora ci sono condizioni diverse che potrebbero spingere il Ministero della Salute a rivedere il problema. E intanto sugli ospedali minori il Pd ha presentato in Parlamento un apposito disegno di legge a firma dei deputati abruzzesi D’Alessandro-Pezzopane. Forse proprio questo è il primo passo