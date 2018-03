Sanità: per la Cgil Fp è necessario aprire una vertenza per le Aree interne nella Asl n.1

le carenze di strutture riabiltative per anziani e disabili. Continua la perdita di posti di lavoro

Sulmona, 21 marzo– La FP CGIL ha partecipato oggi ad una audizione dinanzi al Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL della Provincia dell’Aquila, composto dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, il Sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, Il Vice sindaco di Barisciano, Giuseppe Calvisi, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Carusi e con la partecipazione della Direzione della ASL, nel corso della quale si è discusso in merito alla complessa situazione in cui versano i servizi sanitari e socio-assistenziali della provincia ed alla grave di carenza di personale della ASL n. 1 di Avezzano Sulmona L’Aquila con tutte le gravi conseguenze che ne derivano.

In riferimento ai posti letto accreditati per l’assistenza residenziale e semiresidenziale per gli anziani e disabili nella Provincia dell’Aquila, ne risultano accreditati circa il 12 % del totale regionale, infatti, sono stati attivati n. 60 posti letto su un totale regionale di 525. Tutto ciò nonostante un Fabbisogno Carente nella ASL n° 1 complessivo di circa 1000 posti letto riferito al Setting Anziani non Autosufficienti, Setting disabilità e riabilitazione e Setting Dipendenze Patologiche.

Tali condizioni risultano a totale svantaggio delle aree interne con pesanti ricadute sui livelli di assistenza e servizi prestati ai cittadini, riferiti soprattutto ad una platea di cittadini disabili ed anziani che il più delle volte sono costretti a ricorrere a prestazioni fuori dal nostro territorio con un aumento della spesa per la mobilità passiva.

Una inversione di tendenza con un concreto impegno sull’accreditamento di nuovi posti letto pubblici o in quota parte privati accreditati in Riabilitazione rappresenterebbe per la nostra provincia un incremento di servizi prestati, con conseguente aumento dell’occupazione su un settore che esprime il livello di civiltà di un paese, attraverso la capacità di rispondere ai bisogni delle fasce più deboli. A quanto pare per la nostra Regione contano più le dinamiche di bilancio che non una politica di maggiore occupazione e servizi per la collettività.

Si aggiunga a tutto ciò una grave carenza di personale della stessa ASL che si ripercuote sulla qualità del lavoro e sulla qualità dei servizi. Infatti, come da delibera n° 456 del 7 marzo 2018, a firma del Direttore Generale, nella parte relativa al Piano delle Dinamiche del Personale si evince chiaramente una ulteriore perdita di personale certificata per l’anno 2017 di oltre 95 unità lavorative, risultando in forza 3354 unità di personale al 31.12.2017, contro le 3449 al 31.12.2016 dichiarate nel Conto Annuale 2016 dalla Asl n° 1.

Pertanto, mancano ad oggi 695 unità lavorative, contrattualizzate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte di una dotazione organica di 4053 unità lavorative, carenza parzialmente attenuata con gli oltre 400 lavoratori assunti con tipologie di lavoro precario.

In conclusione possiamo affermare, senza alcun dubbio, che diminuisce il lavoro stabile e aumenta il lavoro precario. Da qui la necessità di attivare immediatamente le procedure di stabilizzazione finalizzate a rendere stabile e di qualità il lavoro prestato e la vita di tanti che da troppi anni vivono di incertezze e precarietà.

Conseguenza di tale situazione è certamente la continua violazione delle norme sui riposi obbligatori per il personale, aumento delle liste di attesa per i cittadini, aumento della mobilità passiva verso altre regioni con conseguente aumento di spesa a carico dei malati e dei contribuenti.

La FP CGIL, ha ribadito, nel corso dell’incontro, l’urgente necessità di un’azione unitaria finalizzata sia all’aumento del fabbisogno di personale della ASL, sia ad una attivazione dei posti letto carenti nel rispetto delle necessità assistenziali di tutto il territorio provinciale che, proprio per la sua conformazione orografica e per la sua estensione necessita di investimenti ulteriori a tutela della salute delle persone ed alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori. Tutto ciò è possibile attivando una seria vertenza sulle aree interne (h. 19,00)