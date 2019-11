Sanità: Ok Giunta regionale a documento tecnico su ” Riordino area dipendenze patologiche”

Sulmona, 11 novembre– La Giunta regionale, nel corso della riunione di questa mattina, ha approvato, tra l’altro, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì il documento tecnico finalizzato alla riorganizzazione di strutture dell’area dipendenze patologiche “Riordino aree dipendenze patologiche”, elaborato da un gruppo di lavoro composto dai Servizi del Dipartimento Sanità competenti e le quattro Aziende sanitarie regionali, coordinato dall’Agenzia sanitaria regionale. Lo scopo è quello di disporre linee di indirizzo metodologiche e normative, nell’ambito del processo di riorganizzazione delle strutture operanti nell’area dipendenze patologiche, per ottenere un’organizzazione efficiente e ben strutturata. La proposta tecnica è elaborata per definire i modelli organizzativi adeguati alle singole realtà territoriali e gli standards minimi di funzionamento e organizzazione omogenei su tutto il territorio regionale.

Sempre nel corso della riunione sono stati approvati anche il programma dei corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale di assistenza primaria e di continuità assistenziale per l’anno 2020 e il programma dei corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici pediatri di libera scelta per l’anno 2020.(h. 15,00)