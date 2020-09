Sanità nel Centro Abruzzo,non c’è piu’ tempo da perdere

Forse un primo vero risultato sulle condizioni della sanità sul territorio della Valle peligna è stato colto oggi in occasione del ‘vertice’ sollecitato dal sindaco di Sulmona Anna Maria Casini con l’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì , con il Direttore Generale della Asl 1 Roberto Testa,la direttrice sanitaria Sabrina Cicogna e con i sindaci dei principali comuni della zona. Intanto nessuna zona rossa è prevista per la Valle Peligna. Ma l’emergenza sanitaria, i diversi focolai che si sono attivati nei giorni scorsi nella zona, le iniziative da mettere in cantiere ma anche la carenza strutturale di molti servizi e la carenza di risorse umane per potenziare alcune attività ( primo fra tutti il pronto soccorso) impongono ormai scelte non piu’ rinviabili. Insomma quella vertenza tante volte sollecitata forse ha conosciuto un passaggio importante. Ora spetta alla politica locale fare la sua parte, smettendo di fare solo chiacchiere e polemiche sciocche, e vigilando invece perchè la città ed il territorio non vengano mortificati ancora.-

Sulmona, 1 settembre- Un tavolo specifico per discutere del dossier sulla sanità e sull’ospedale di Sulmona, con cui i sanitari e i sindaci del territorio hanno evidenziato criticità e azioni di miglioramento anche della sanità territoriale, che e’ sui tavoli dei vertici regionali e Asl1 già da metà luglio. È quanto ha chiesto il sindaco di Sulmona Annamaria Casini durante l’incontro che si è tenuto nei locali del presidio sanitario sulmonese alla presenza del manager Asl1 Roberto Testa, dell’assessore regionale Nicoletta Verì, della direttrice sanitaria Asl Sabrina Cicogna e del coordinatore Unità di crisi regionale Alberto Albani, con i sindaci convocati.

“I vertici Asl1 e regionali hanno rassicurato sulla situazione dei contagi Covid nel territorio, in cui la tamponatura e tracciatura dei casi stanno portando a circoscrivere i 4 focolai, riconducibili tutti a feste private, grazie ad un lavoro impegnativo e costante dei Servizi Igiene e Distretto, i quali versano però in carenza di organico, che si è particolarmente riscontrato proprio in questo picco di lavoro per gestire l’emergenza.

La Regione ha definitivamente chiarito nessuna Zona Rossa per Valle Peligna, come invece qualcuno sul territorio aveva incautamente ipotizzato. Ho fatto presente la situazione di difficoltà in cui versa inoltre il Pronto Soccorso, anche questo sotto organico e con la necessità di definire i percorsi d’accesso, distinguendo quelli puliti da quelli sporchi ancora non appropriati. Su queste carenze strutturali vanno trovate soluzioni definitive anche in ragione del fatto che si avvicina l’autunno e con l’inizio della scuola dobbiamo essere pronti a gestire nuovi episodi di contagio che non si possono escludere. Per questo occorre tenere alta la guardia e stare molto attenti nel rispettare comportamenti appropriati con l’uso delle mascherine, il distanziamento sociale e l’igiene frequente delle mani. Seguirà il Comitato Ristretto dei Sindaci in cui ribadirò che un territorio come il nostro deve avere le stesse prerogative di capacità di risposta sanitaria sia in caso d’emergenza che in termini di risposta di cura ordinaria”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.