Sanità nel Centro Abruzzo: Natale “ripartiamo da… ”

Popoli, 22 aprile- Apprendiamo con piacere dalla stampa della proposta del Pd relativa al problema della Sanità del Centro Abruzzo, e della esigenza di rimodularla, alla luce anche dell’evento drammatico Pandemico che ha messo a nudo in modo eclatante i nervi scoperti e le insufficienze della attuale destrutturazione ed organizzazione, l’inadeguatezza alle problematiche pandemiche insorgenti e ripetibili, secondo gli stessi Report dell’OMS e del WHO (World Health Organisation). Quindi, bene fa il Pd Sulmonese a riprendere un discorso che noi di “Ripensiamo il Territorio”, abbiamo tenuto acceso come un focolare da diversi anni e con periodicità anche sugli organi d’informazione (Novembre 2013, Ottobre 2015, Luglio 2016, Ottobre 2019). Lo scrive oggi Gianni Natale del Movimento ‘Ripensiamo il territorio’

” Ovviamente- aggiunge Natale- oggi rileviamo che la preesistente insufficienza del sistema che denunciavamo – facendo proposte per la salvaguardia della salute nelle aree interne – alla luce delle carenze evidenziatesi, ritenendo, tra l’altro, necessaria una migliore ed improcrastinabile risposta per i ns territori dalle peculiari caratteristiche geomorfologiche, non puo che condurci ad appoggiare le giuste proposte che emergono per una ripartenza più adeguata. E’ sicuramente opportuno ripensare l’organizzazione dei presidi sanitari sul nostro territorio, con uno sforzo di condivisione ed aggregazione innovatrice che superi i tendoni delle separazioni producendo servizi adeguati ai nuovi tempi e alle nuove esigenze conclamate. E’ anche un bene che la politica riprenda il proprio ruolo intendendolo come capacità di risolvere i problemi concreti del territorio, superando la visione distorta del prisma politico-ideologico e ridisegnando un servizio sanitario efficace, a favore della collettività tutta del Centro Abruzzo. Auspichiamo, pertanto, che altre forze politiche ed iniziative in tal senso possano pervenire e far crescere l’idea e la proposta.” (h.8,00)