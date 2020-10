Sanità: i provvedimenti della Giunta regionale

Sulmona,7 ottobre– Fra i tanti provvedimenti varati dalla Giunta regionale nel corso della seduta di ieri sera ve ne sono diversi che riguardano il comparto della sanità. L’Esecutivo ha ecepito, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, l’Accordo sancito in Conferenza Stato – Regioni sul documento “Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale”.

Affidato all’Agenzia sanitaria regionale Abruzzo le iniziative funzionali all’attuazione dell’accordo, in collaborazione con i Servizi competenti del Dipartimento Sanità. Approvato il Piano di potenziamento e riorganizzazione della assistenza territoriale per emergenza COVID della Regione Abruzzo per rafforzare l’offerta sanitaria e socio-sanitaria territoriale. Un obiettivo fondamentale per l’implementazione di un sistema di accertamento diagnostico, di monitoraggio del virus.