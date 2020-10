Sanità, affondo di Mariani (AC): “la Verì dovrebbe solo dimettersi”

Sulmona,30 ottobre– “E’ incredibile come, quando si parla di emergenza sanitaria, malagestione della pandemia e problemi ospedalieri, l’Assessore Verì sembra sempre cadere dalle nuvole, manco fosse una che passa lì per caso. Peccato che lei sia l’Assessore delegato e quindi la principale colpevole dello sfacelo in cui versa la sanità abruzzese. Per questo motivo, invece di accusare le opposizioni di denunciare la cattiva gestione dell’emergenza, dovrebbe solo dimettersi, lasciando ad altri questo delicato ruolo in un momento di così grande affanno per l’Abruzzo” dichiara Sandro Mariani, Capogruppo di “Abruzzo in Comune” in Consiglio Regionale.

“Visto che ha così tanta voglia di smentire alcuni esponenti del centrosinistra la invito nuovamente a venire in V Commissione Sanità e a dirci, di persona, come stanno realmente le cose anche perché, ad oggi, non c’è chiarezza sulla comunicazione dei contagiati giornalieri e dei ricoverati e questo crea grande preoccupazione tra la popolazione! Sono passati ben tredici giorni da quando ho chiesto alla Commissione di convocarla, assieme al Presidente Marsilio e al responsabile della sanità abruzzese D’Amario, per conoscere a che punto si trova il potenziamento della rete ospedaliera locale e regionale e su quali e quante risorse reali, economiche e ospedaliere, possono contare i teramani, ma la mia richiesta, chi sa perché, ancora non viene calendarizzata nei lavori della Commissione!” sottolinea Mariani. “Assessore Verì lei però su una cosa ha ragione: la gestione dell’emergenza è una cosa seria…smettetela quindi di andare scappando dai problemi e lavorate seriamente per risolverli!”.

“In merito poi allo sproloquio del Capogruppo di FdI Guerino Testa, che mi risponde cambiando il senso del mio ragionamento, vorrei rispondergli che non ero d’accordo a concentrare tutti i posti letto Covid a Pescara! Però dal momento in cui la sua maggioranza ha adottato questa decisione credo sia una follia che ci siano regole che definiscano un tetto massimo di posti per ASL! Le dissertazioni sull’appropriatezza dei ricoveri lasciano poi il tempo che trovano e ritengo vadano lasciate non alla politica, ma al personale medico impegnato sul campo, tutti i ricoveri infatti sono tali se appropriati!” conclude il Capogruppo di “Abruzzo in Comune”. “Piuttosto, invece di sentire Testa snocciolare dati sugli interventi in corso nei vari presidi teramani, ribadisco che sarebbe più interessante, e logico, sentire riferire nei luoghi deputati, ossia le Commissioni Consiliari, il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì. Il tutto, ovviamente, nel silenzio ignavo dei consiglieri e assessore regionali della provincia di Teramo”.