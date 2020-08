San Lorenzo la notte delle stelle cadenti e dei desideri

Sulmona, 10 agosto– Il dieci agosto è il giorno di San Lorenzo, ma è definita la notte di San Lorenzo, nottata attesa tutto l’anno perché è quella delle stelle cadenti, il fenomeno delle Perseidi tanto atteso da tutti. Il termine Perseide deriva dal greco. Secondo la tradizione, quando si vede una stella cadente, si deve esprimere un desiderio che si ambisce di far avverare. Questa notte gli occhi di. tante persone in tutto il mondo, telescopi di scienziati e appassionati di astrologia, saranno rivolti verso il cieco attendendo di avere la fortuna di intravedere una stella cadente, una perseide che attraversa il cosmo, in tutto il suo fascino e bellezza. Notte magica, affascinante, suggestiva, la quale accomuna l’intera popolazione mondiale. Si attende come sempre il picco delle stelle cadenti per avere maggior fortuna nell’avvistarle. La pioggia delle meteore si manifesta dalla fine di luglio, sino al venti agosto; il picco di avvistamento è fissato dal dieci al dodici agosto. Molte sono le tradizioni legate alle perseidi e, in Italia, sono definite le “lacrime di San Lorenzo”.

Per Sulmona San Lorenzo ha una particolare venerazione in quanto è il protettore dei Trinitari, appartenenti all’Arciconfraternita della Santissima Trinità . La notte delle stelle cadenti è magia che la natura, con i suoi fenomeni, elargisce donando intense emozioni. Le osservazioni delle perseidi rimontano alla notte dei tempi, a secoli e secoli remoti, per giungere ai nostri giorni, donando ogni volta nuove emozioni. Allo sciame delle Perseidi si uniscono anche credenze pagane oltre che cristiane. Molti anche gli aforismi sulle stelle cadenti e, fra essi, rimembriamo: il 10 agosto, notte di San Lorenzo, togliamo gli occhi dallo schermo e guardiamo il cielo. Sarà magia pura; ed anche buona notte di San Lorenzo a chi aspetta di vedere una stella e a chi la sua stella l’ha già conquistata (anonimo). Una notte, quella del dieci agosto, attesissima da tutti con la speranza di vedere qualche stella cadente, per esprimere il proprio desiderio tenuto nell’intimo della persona tutto l’anno.

Andrea Pantaleo