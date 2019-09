Snam: Casini, reiterata la richiesta per la riapertura della VIA

Sulmona, 4 settembre- La riunione odierna, che si è tenuta nella sede del Ministero dell’Ambiente a Roma, è finalizzata al provvedimento istruttorio conclusivo tecnico che è propedeutico alla convocazione della Conferenza di Servizi. Presenti, insieme alla delegazione del Comune di Sulmona, guidata dal sindaco Annamaria Casini, il gruppo istruttorio ministeriale, Ispra e rappresentanti della SNAM, della Regione e della Provincia.

“Ho reiterato la richiesta di sospensione del procedimento per la riapertura della VIA, vecchia di oltre 8 anni, e della Vas, su cui si esprimerà il Ministero. Nella seduta odierna, di natura tecnica, rispettando l’ordine del giorno, è stata ascoltata la SNAM per integrazioni e chiarimenti sulla documentazione prodotta. Le ulteriori osservazioni emerse saranno prese in considerazione già in questa fase ma soprattutto nella Conferenza di Servizi, in cui l’Amministrazione potrà mettere in atto quanto più utile per motivare e sostenere la contrarietà e il parere negativo sull’autorizzazion e alla realizzazione della centrale a Sulmona. Ringrazio la Asl1 per il supporto garantito, il dirigente tecnico del Comune di Sulmona, Gianfranco Niccolò e l’assessore Manuela Cozzi, presenti insieme all’arch.Mario Mazzocca, come esperto per approfondimenti su future attività. Nei prossimi giorni depositeremo il ricorso in Consiglio di Stato. Siamo convinti che questo impianto non si debba fare e proseguiremo il nostro impegno in questa direzione”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.