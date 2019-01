Salvati(Ap), le donne protagoniste nella nuova Assemblea regionale

Sulmona,22 gennaio-“Rispondo con entusiasmo all’appello lanciato dalla Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità per costruire insieme “un patto per le donne” e per realizzare all’interno dell’Assemblea regionale una politica nuova, moderna, competitiva”. Lo dichiara Roberta Salvati Consigliere comunale di Sulmona e candidata al Consiglio regionale nella lista di “Azione Politica”.

“Il nuovo Consiglio regionale” aggiunge “grazie anche alla doppia preferenza di genere, potrà contare sicuramente su una rappresentanza femminile più numerosa e competitiva per affermare anche in Abruzzo nelle Istituzioni e nella società civile, condizioni migliori e più eque ma soprattutto per realizzare una legislazione attenta e puntuale ai bisogni delle donne”.(h. 16,00)