Salvati(Ap): in difesa allevamenti in montagna

Valorizzare il patrimonio della biodiversità e dei pascoli e il mantenimento dell’ecosistema montano rappresenta un impegno primario per il nostro programma”. Il candidato al consiglio regionaleannuncia il suo impegno nella valorizzazione e tutela delle attività degli allevamenti anche in montagna. Negli anni, gli allevatori hanno subito una normativa sempre più restrittiva sia per quanto riguarda la regolamentazione del pascolo in montagna sia per la produzione derivante soprattutto dal latte. “Il nostro impegno sarà rivolto”“anche e soprattutto a chi lavora nella zootecnia mantenendo in vita un settore che rappresenta una punta di diamante del nostro Abruzzo, senza dimenticare il settore della pesca in cui si registrano problemi da risolvere per sostenere i tanti lavoratori che vi operano”. (h. 18,15)