Salvati (Lega), non ho mai richiesto l’intervento dei vigili per la manifestazione di ieri

Sulmona,19 aprile– La manifestazione “Lamp On – Simone illumina la Città” organizzata per celebrare il compleanno di Simone ma rivolta anche ai lavoratori e alle aziende dello spettacolo, che stanno vivendo un momento buio data la pandemia, rappresentano quella luce volta alla speranza e al cambiamento. Come amministratore e come cittadina Voglio ringraziare tutti coloro hanno ideato la manifestazione e che hanno lavorato per realizzarla nonostante la pioggia. A scanso di equivoci tengo a precisare che non sono stata io a richiedere l’intervento dei vigili.Una precisazione che mi correva l’obbligo di fare nel rispetto della famiglia e della categoria dei lavoratori dello spettacolo.Lo scrive oggi la Consigliera comunale Roberta Salvati(Lega) a proposito delle polemiche innescate dopo la manifestazione di ieri sera in città