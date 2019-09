Salvati: anche sulle palestre  si continua a fare i pesci in barile

La città va governata, non si può sempre e solo pensare a rimpasti di giunta, inciuci politici , del chi va e del chi viene, ci vuole senso di responsabilità, la giunta e la maggioranza sopratutto si impegnino a risolvere i temi importanti che affliggono Sulmona

Sulmona, 24 settembre- A pochi giorni dal suono della campanella sono riniziati i disagi , come se la giunta non sapeva che sarebbe ricominciata la scuola e di conseguenza tutte le attività sportive e che queste attività necessitano ovviamente delle palestre.

Ma no !!! si preferisce fare i pesci in barile e svegliarsi candidamente il giorno stesso per apprendere che bisogna correre ai ripari e trovare soluzioni che potevano essere risolte mesi prima senza arrecare disagi alla popolazione. Non fa sconti Roberta Salvati la Consigliera comunale di Sulmona da qualche tempo passata fra i banchi dell’opposzione che sui problemi delle scuole e delle strutture scolastiche sta portando avanti una battaglia assai incisiva.

“È unitile ricordare i benefici che lo sport ha sui bambini e ragazzi e che tutte le attività sportive debbano essere sostenute e gratificate e non penalizzate e che le società come le associazioni vadano premiate già solo per il loro impegno sociale specialmente se mirato alla crescita dei minori. L’assurdo , a mio parere, lo vediamo nella riconsegna delle palestre scolastiche.

Ci sono scuole a Sulmona che non hanno la palestra.

Non smetterò mai di ribadire- priosegue Salvati– che questo modo di fare è una mancanza di rispetto verso i cittadini più piccoli e gli insegnanti sopratutto , è contro ogni regola e legge scolastica , così facendo la giunta e la maggioranza consiliare stanno ledendo il diritto allo studio di questi ragazzi, costringendoli per forza di cose a non svolgere l’attività motoria.

Ciò detto sarà oggetto di una domanda di attualità in consiglio comunale, riguardo la situazione delle palestre della città per uso sportivo e scolastico, sperando di fare una volta per tutte chiarezza.

La città va governata, non si può sempre e solo pensare a rimpasti di giunta, inciuci politici , del chi va e del chi viene, ci vuole senso di responsabilità, la giunta e la maggioranza sopratutto si impegnino a risolvere i temi importanti che affliggono Sulmona a partire dai servizi anziché pensare alle poltrone, perché le elezioni sono sempre dietro l’angolo e la città è stufa di un certo modo di fare politica. Spero comunque che nel frattempo tutto venga risolto politicamente, così da evitare, ai cittadini, che hanno ben altri pensieri , ulteriori disagi , ma sopratutto andare incontro alle esigenze dei bambini e dei ragazzi che non c’entrano nulla”.(h.8,30)