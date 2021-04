Salvare a Sulmona l’Archivio di Stato: il Ministro Franceschini riaccende la speranza

Sulmona, 22 aprile- La risposta del Ministro per la Cultura Dario Franceschini ad una lettera- appello del Vescoso di Sulmona, Mons. Fusco, inviata lo scorso mese di marzo per salvare la sezione dell’Archivio di Stato a Sulmona è arrivata nelle ultime ore ed ha già fatto rumore in città e non solo. “Stiamo lavorando affinché nessun archivio, nessuna biblioteca, nessun museo, scavo archeologico, villa o parco storico debba essere costretto a chiudere per motivi dipendenti da questa amministrazione”. . “Conosco e ho a cuore la situazione degli Archivi di Stato in generale e di quello dell’Aquila e di Sulmona in particolare” sottolinea il ministro nella missiva al vescovo. Franceschini ricorda anche come ” negli ultimi anni si sia fatta ancor più pesante la carenza di organici a servizio del Ministero della Cultura e questa situazione ha avuto conseguenze in particolare sugli Archivi. Tutto naturalmente aggravato anche dall’emergenza sanitaria in atto. Sono allo studio nuove modalità di selezione del personale così da procedere quanto prima con le assunzioni” conclude Franceschini.

Il Vescovo di Sulmona Mons. Michele Fusco aveva inviato al titolare del Dicastero della cultura un’accorato appello perché venisse risparmiata alla città un’ulteriore mortificazione con la spoliazione anche dell’Archivio di Stato . ” L’Archivio di Stato- aveva scritto il Vescovo a Franceschini-in una città che vanta secoli di storia non solo locale rappresenta una delle arterie dal quale il nostro territorio trae e dona linfa per costruire e rafforzare,in nuovi studi e ricerche, la propria identità. Purtroppo tale decisione diviene motivo di scoraggiamento e disaffezione anche e sopratutto per i giovani che vorrebbero essere parte attiva nella riqualificazione della città e dell’intera Valle Peligna. Chiudere questa istituzione- conclude la lettera del Vescovo Fusco- significherebbe consegnare all’oblio la storia di un’intera comunità”. Poi l’appello finale affinché il Ministro ” si adoperi per scongiurare questa decisione. Mi unisco a chi ha già denunciato tale scelta e auspico fermamente e vivamente perchè si adoperi ogni soluzione per scongiurare questo ennesimo colpo ad un territorio già martoriato”. Ora la risposta del Ministro Franceschini che è piu’ di una promessa quasi un impegno preciso. Per una volta tanto la città e la sua intera comunità del territorio puo’ tirare un sospiro di sollievo e sopratutto di.. speranza.