Salubritalia: le giornate all’insegna della prevenzione

attraverso una serie di conferenze e visite gratuite con esperti in ambito medico.

Raiano, 25 settembre- Si è tenuta presso la scuola di osteopatia AbeOSdi Raiano la conferenza stampa di presentazione di Salubritalia, un evento che ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla cultura della salute.

L’iniziativa, che si sviluppa su cinque giornate da lunedì 24 a venerdì 28 settembre, è stata promossa da Abe Onlus e altre associazioni abruzzesi che si occupano di salute, con un programma di interventi di carattere medico specialistico adatto ad un pubblico di non addetti ai lavori per rendere il cittadino consapevole di cosa può fare per intervenire a favore della prevenzione.

Un’occasione per informarsi sulle pratiche più innovative nel campo dell’ostetricia e negli altri ambiti medici specialistici come l’ortottica, l’ odontoiatria, la podologia, la posturologia, la nutrizionistica, l’osteopatia. Divulgazione scientifica, quindi, per rendere il cittadino- paziente, un attivo protagonista della sua salute ma anche la possibilità di prenotare una visita gratuita con dei professionisti sanitari per fare prevenzione.

Per prenotare le visite si può accedere al sito realizzato ad hoc per l’evento, oppure si può chiamare il numero 0864/726418 e chiedere un appuntamento con i vari specialisti.

All’evento di presentazione sono intervenuti l’Assessore alla sanità Regione Abruzzo, Silvio Paolucci; il Direttore Didattico e Commerciale della Scuola di Osteopatia AbeO.S, Marcello Luca Marasco; Giulio Mastrogiuseppe, addetto alla comunicazione. Il programma completo di Salubritalia è disponibile quihttp://www.salubritalia.it/programma/

Manuela Susi