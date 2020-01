Saca: Di Loreto, nessuna riunione politica nella sede della Società

Sulmona, 29 gennaio- “Non so a quale riunione si riferiscano i due consiglieri comunali. Ma dopo l’ennesimo, inspiegabile comunicato non posso non dire la mia“. Lo afferma il presidente della società Saca, Luigi Di Loreto, in risposta ai consiglieri comunali di Sulmona, Fabio Pingue e Maurizio Balassone. “In qualità di presidente, ovviamente, incontro ogni giorno cittadini e amministratori sia di maggioranza che di minoranza di tutti i Comuni che vengono a riferirmi problemi di ogni sorta relativi al servizio erogato, agli interventi che sono in programma, alle diverse opportunità di collaborazione – evidenzia Di Loreto – Nessuna riunione politica è mai stata tenuta presso la sede della società. La mia stanza è sempre aperta per tutti e nessuno può affermare il contrario”

Di Loreto tiene inoltre a precisare che “la Saca è, tra l’altro, impegnata da settimane ad affrontare il problema del passaggio di gestione del Depuratore di Santa Rufina e sono settimane che si svolgono riunioni, fino a tarda sera, del consiglio di amministrazione, degli uffici tecnici e dei sindaci soci sul tema”. “Per cui stiano tranquilli i consiglieri che la Saca è impegnata a risolvere i numerosissimi problemi della gestione e si occupa solo e soltanto di finalità di interesse pubblico e non di altro – conclude il presidente della società che gestisce il ciclo integrato dell’acqua, per conto dei Comuni del Centro Abruzzo e dell’Alto Sangro – Per quanto riguarda le affermazioni sulla mia persona soprassiedo da ogni tipo di valutazione ricordando il celebre verso della Divina Commedia “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”.