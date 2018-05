Sabato pomeriggio di musica e legalità a Raiano

In occasione della Festa della Repubblica Raiano ospiterà il Presidio Libera di Sulmona e il progetto Musica contro le mafie per un pomeriggio all’insegno dell’impegno civile e dell’antimafia

Sulmona, 31 maggio – Sabato 2 giugno 2018 dalle ore 16:30 in Piazza Postiglione a Raiano, all’interno del programma della 63° Sagra delle Ciliegie, si terrà una giornata interamente dedicata alla musica e alla legalità dal titolo “A suon di musica“, in collaborazione con Musica Contro le Mafie e con il Presidio Libera di Sulmona “Ambrogio Mauri”.

Dalle ore 16:30 la piazza principale del paese peligno respirerà aria di legalità: il pomeriggio sarà aperto da un laboratorio di musica d’insieme con l’utilizzo di vari strumenti da riciclo (bottiglie di plastica, tastiere di pc in disuso, scatole di latta, pentole, mestoli, etc.) con il coinvolgimento dei ragazzi ospiti della Casa Famiglia “Il girasole” e dell’Istituto Scolastico Postiglione di Raiano. Il laboratorio sarà condotto da Maurizio Capone, musicista pioniere della eco music e cantautore italiano che vanta numerose collaborazioni con artisti dei generi rock, funk, reggae e folk e da sempre impegnato nella diffusione della musica di impegno.

Alle ore 18:00 nella ex sala consiliare, sempre in Piazza Postiglione, si terrà il dibattito “Il potere della musica nella diffusione delle buone prassi” durante il quale interverranno i Modena City Ramblers, nome noto della scena musicale italiana degli ultimi 20 anni e da sempre diffusori di messaggi a sfondo sociale; Maurizio Capone; Gennaro De Rosa, presidente di Musica Contro le Mafie; Alessia Ventresca, referente del Presidio Libera Sulmona.

Durante l’incontro si rifletterà su come la musica sia diventata negli anni un mezzo di trasmissione e condivisione di storie e valori, in particolar modo per le giovani generazioni; Il dibattito sarà anche l’occasione per presentare le attività del progetto Musica Contro le Mafie che, sostenuto da Libera, nasce con l’intento di unire sotto la bandiera della legalità e della responsabilità le voci di tanti artisti italiani. Le attività si concluderanno con uno showcase di Maurizio Capone&BungtBangt.

Durante questa giornata noi del Presidio Libera di Sulmona celebreremo la Festa della Repubblica insieme ai tanti ragazzi che accorreranno con la volontà e l’obiettivo di trasmettere, attraverso il linguaggio universale della musica, i valori della democrazia, della legalità e della responsabilità fondamento della nostra Costituzione. Il Presidio Libera Sulmona è un presidio di democrazia e partecipazione ed è a disposizione di tutta la Valle Peligna per la diffusione delle buone pratiche in campo sociale, culturale, politico e amministrativo. (h. 17,15)