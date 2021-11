Sabato consegna del Premio Pratola al direttore del Tg7 Mentana

Pratola Pligna, 10 novembre– E’ in programma sabato prossimo alle 11 al Teatro Comunale “D’Andrea”, la cerimonia di consegna del Premio Speciale Pratola al direttore del Tg 7 Enrico Mentana. L’iniziativa Organizzata dall’associazione culturale Futile-Utile del presidente Pierpaolo Bellucci, con il coordinamento e la presentazione del giornalista Ennio Bellucci e il patrocinio del Comune di Pratola Peligna . Mentana dialogherà nell’occasione sui temi dell’attualità con Lina Palmerini, notista politica de Il Sole 24 Ore, e con il vice direttore dell’Huffington Post Alessandro De Angelis, opinionista politico della trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli,il Presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta Il sindaco Antonella Di Nino interverrà in apertura dell’edizione, che ospiterà il presidente della Regione Marco Marsilio, il vescovo della Diocesi di Sulmona-Valva Michele Fusco e il poeta- scrittore, già candidato al Nobel, Hafez Haidar.