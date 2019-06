Sabato a Sulmona la mostra di Wladimiro Maraschio. 

Sulmona, 19 giugno– Sabato 22 giugno alle ore 18 il Laboratorio d’arte MAW inaugura la mostra personale EXHIBITION di Wladimiro Maraschio. Con 8 grandi tele e opere su carta con uso di materiali misti l’esposizione dà conto di un processo creativo che spaziando con audacia e libertà nella lezione dei grandi maestri dell’informale contemporaneo si confronta con i temi dell’identità e del mostrarsi. Nella dilagante ossessione dell’apparire accesa dai social network, Wladimiro Maraschio esibisce allo sguardo la dissonanza di un profilo interiore chiedendo in risposta una messa in discussione. Sulle superfici che si snodano libere nello spazio espositivo, i segni prorompenti e intricati non descrivono ma si manifestano, totalmente immagine dell’energia che li forma; le stesure impalpabili e sfumate sono ‘assenze’ irradianti un senso sconosciuto di bellezza. In un processo di pittura che alla materialità del gesto affianca la quasi totale scomparsa della pennellata, il colore è offerto allo spettatore come spazio di pura connessione dove sperimentare inattese conseguenze emotive. La mostra sarà visitabile fino al 29 giugno tutti i giorni (escluso la domenica) dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 20,00. Ingresso gratuito. (h. 18,00)