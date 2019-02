Sabato a Sulmona inaugurazione mostra di Angelo Salce

Sulmona, 13 febbraio– Sabato 16 febbraio alle ore 17.30, sarà inaugurata la mostra di Angelo Salce FACES. Curata dal Laboratorio d’arte MAW l’esposizione presenta oltre venti ritratti selezionati dalla poliedrica produzione dell’artista che esibisce una particolare attenzione al tema del volto. Grande tema dell’arte di ogni tempo, il ritratto affascina Angelo Salce che tuttavia non ne segue il richiamo per il gusto di un esercizio formale.

Angelo ama la vita appassionatamente, le sembianze del mondo, la gente. Così il bisogno di “ritrarre”, apparso tra i suoi interessi per inclinazione ma presto coltivato con studio e rigore, si è imposto in lui come espressione di questa gioiosa simpatia, di una sincera apertura al valore, anche lontano, dell’altro. Diretti e nello stesso tempo allusivi, realistici e lirici insieme, i suoi ritratti – composizioni d’impatto nelle quali è eliminata ogni interferenza esterna tra la figura e l’osservatore – rappresentano la diversità del mondo umano e giungono a comporre, nella loro “mera” oggettività, un formidabile strumento di avvicinamento e di accesso alle realtà di persone tra loro (e da noi) distanti, sia geograficamente che culturalmente o per semplice differenza storica o generazionale. Volti che custodiscono storie. Facce, a obbligare altre connessioni. La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino a sabato 23 febbraio dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Ingresso gratuito.